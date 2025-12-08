Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области
Многодетной семье из Октябрьского в Белгородском округе Белгородской области доставили генератор, который безвозмездно передал Алексей Жданов из Воронежской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков, который лично проконтролировал передачу оборудования.
«Понимаем, что ситуация напряженная и угроза потери электроэнергии остается. Очень приятно, что люди из других регионов переживают за нас»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.
В семье Елены и Александра из Октябрьского шестеро детей. Старшая дочь уже работает, еще двое — студенты Белгородского аграрного университета, а трое пока учатся в школе.
Предложение о передаче генератора для нужд пострадавших жителей Алексей Жданов направил в вечернем эфире белгородского губернатора больше трех недель назад.
В середине ноября стало известно, что Белгородская область получила 1,3 млрд руб. из федерального резервного фонда на приобретение 69 мобильных котельных. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в регионе также запланировали обеспечить дровами 4 276 семей в домах с печным отоплением, для чего требуется более 13,5 тыс. куб. м древесины.