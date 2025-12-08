Многодетной семье из Октябрьского в Белгородском округе Белгородской области доставили генератор, который безвозмездно передал Алексей Жданов из Воронежской области. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков, который лично проконтролировал передачу оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov Следующая фотография 1 / 6 Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov Белгородской семье с шестью детьми передали генератор из Воронежской области Фото: t.me / vvgladkov

«Понимаем, что ситуация напряженная и угроза потери электроэнергии остается. Очень приятно, что люди из других регионов переживают за нас»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

В семье Елены и Александра из Октябрьского шестеро детей. Старшая дочь уже работает, еще двое — студенты Белгородского аграрного университета, а трое пока учатся в школе.

Предложение о передаче генератора для нужд пострадавших жителей Алексей Жданов направил в вечернем эфире белгородского губернатора больше трех недель назад.

В середине ноября стало известно, что Белгородская область получила 1,3 млрд руб. из федерального резервного фонда на приобретение 69 мобильных котельных. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в регионе также запланировали обеспечить дровами 4 276 семей в домах с печным отоплением, для чего требуется более 13,5 тыс. куб. м древесины.

Денис Данилов