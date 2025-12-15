Акционеры «МегаФона» утвердили дивиденды за девять месяцев

Акционеры ПАО «МегаФон» утвердили выплату дивидендов за три квартала в размере 20,2 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплаты будут включать 74,4 млн руб. нераспределенной прибыли прошлых лет.

Общая сумма составит 12,524 млрд руб., передает «Прайм» со ссылкой на компанию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, выбрано 22 декабря.

«МегаФон» — один из крупнейших операторов мобильной связи в России. Компания принадлежит структурам USM Алишера Усманова: 50% у ООО «АФ Телеком Холдинг», 50% у ООО «ЮэСэМ Телеком».

По итогам первого полугодия акционеры «МегаФона» одобрили выплату дивидендов в размере 22,06 руб. на акцию, в общей сложности — 13,7 млрд руб. За шесть месяцев оператор нарастил выручку на 8,6%, до 214,2 млрд руб. При этом его чистая прибыль упала на 36,17%, до 17 млрд руб.