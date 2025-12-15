«Израиль предупреждает: Сидней — не последняя цель»

Теракт на пляже Бонди в Сиднее, в результате которого погибли 16 человек, стал самой обсуждаемой новостью в мировых медиа. Обозреватели напоминают, что произошло это в стране с едва ли не самыми жесткими законами об огнестрельном оружии. Кто-то ставит под сомнение эффективность работы полицейских. В Израиле предупреждают об опасностях антисемитизма. А в арабских СМИ рассказывают о мусульманине, который героически бросился на стрелков, спасая евреев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пляж Бонди после теракта

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters Пляж Бонди после теракта

Фото: Flavio Brancaleone / Reuters

Резня в Бонди — хладнокровное нападение на всех австралийцев

Без сомнений — это наш худший ночной кошмар, ставший явью… Точное число погибших и раненых станет известно в ближайшие дни. Но одно уже предельно ясно. Это было нападение не только на еврейскую общину Австралии. Это было нападение на Австралию, на австралийские ценности и самые заветные свободы Австралии. Это был террор.

В Австралии действовал «золотой стандарт» контроля за оборотом оружия. Теракт на пляже Бонди может заставить страну начать бороться с растущим количеством оружия

На протяжении почти трех десятилетий австралийские законы об оружии считались одними из самых строгих — и эффективных — в мире. После ужасной бойни в Порт-Артуре в 1996 году, в результате которой в Тасмании погибли 35 человек, тогдашнее консервативное правительство Австралии ввело ограничения, которые привели к резкому сокращению количества оружия. Австралийцы по праву гордились этими реформами и были уверены, что общество относительно защищено от насилия с применением огнестрельного оружия и далеко от американской реальности с частыми массовыми расстрелами. Воскресное нападение на пляже Бонди подорвет эту уверенность и может заставить страну снова пересмотреть законы об оружии.

На пляже Бонди смелость разоблачает трусость

Без ответа остаются важные вопросы. Почему для обезвреживания вооруженного преступника понадобился безоружный герой? Была ли австралийская полиция должным образом подготовлена к такому событию? Что сделало правительство Австралии, чтобы обуздать антисемитизм? Эффективно ли страна проверяет иммигрантов и способствует ли их ассимиляции? И, самое главное, что делается для того, чтобы подобное не повторилось — в Австралии и во всем мире?

Кто тот самый «герой», справившийся с нападением на австралийцев на пляже Бонди?

Мусульманин Ахмед аль-Ахмед стал героем во время вооруженного нападения, которое потрясло всю страну: рискуя жизнью, он обезоружил одного из нападавших, прежде чем власти смогли нейтрализовать преступников… Смелый поступок аль-Ахмеда сбил нападавших с толку и позволил избежать еще больших жертв… Его поступок не был продиктован ни идеологией, ни политикой, а был скорее простой человеческой реакцией на то, что происходило у него на глазах.

После смертоносного нападения на пляже Бонди Израиль предупреждает: Сидней — не последняя цель

Теракту на пляже в Сиднее предшествовали многочисленные предупреждения израильской разведки, направленные австралийскому правительству. Оно, возможно, и приняло различные меры безопасности и предосторожности, но в Израиле сложилось впечатление, что эти меры были ограниченными, в том числе из-за желания избежать конфронтации с многочисленным мусульманским населением страны… По словам очевидцев, полиция реагировала медленно, и лишь некоторые офицеры попытались атаковать террористов. Потому перестрелка и длилась так долго.

Подготовил Кирилл Сарханянц