Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забил два гола и отметился результативной передачей в матче против «Бостон Брюинс». Форвард был признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Капризов (97)

Фото: Nick Wosika-Imagn Images / Reuters Кирилл Капризов (97)

Фото: Nick Wosika-Imagn Images / Reuters

Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 6:2. В составе «Уайлд» шайбы забросили Джаред Сперджен, Райан Хартман, Мэтт Болди. Также первый гол за «Миннесоту» забил американский защитник Куинн Хьюз. 13 декабря в результате обмена он перешел из «Ванкувер Кэнакс». У «Бостона» отметились Алекс Стивс и Эндрю Пик.

В этом сезоне Кирилл Капризов записал в свой актив 37 очков (20 голов+17 передач) в 33 матчах. Нападающий забросил 204-ю и 205-ю шайбы за «Миннесоту». По этому показателю он сравнялся с финном Микко Койву и занял второе место в списке лучших снайперов клуба в истории. Рекордсменом «Уайлд» является словак Мариан Габорик, на счету которого 219 голов.

Второй звездой дня признан американский защитник Зиив Буйум из «Ванкувера», который провел свой первый матч за клуб. Ранее он был обменян из «Миннесоты». Хоккеист забросил шайбу и отдал результативный пас в матче против «Нью-Джерси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ванкувера».

Забросивший две шайбы форвард «Юта Маммот» Майкл Карконе стал третьей звездой. К третьему периоду его команда уступала «Питсбург Пингвинс» — 0:3, однако смогла отыграться и повести со счетом 4:3. За 6 минут до конца игрового отрезка нападающий «Питсбурга» Джастин Бразо сравнял счет. Матч перешел в овертайм, где победную шайбу забросил форвард «Юты» Дилан Гюнтер. Итоговый счет — 5:4. Российские защитники «Маммот» Дмитрий Симашев и Даниил Бут отметились голевыми пасами.

Таисия Орлова