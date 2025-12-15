Продажи алкоголя с начала года в России снизились почти на 10%

За период с января по ноябрь розничная продажа алкогольной продукции в России снизилась на 9,8% в годовом выражении, до 181,99 млн декалитров (дал).

По данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, реализация водки составила 66,313 млн дал (минус на 3,5% в годовом натуральном выражении). В свою очередь, розничные продажи ликеро-водочных изделий достигли отметки в 16,675 млн дал (рост на 13,4%). Продажи коньяка за 11 месяцев упали на 9,1%, до 11,368 млн дал.

Продажа слабоалкогольных напитков сократилась на 87,6%, показатель упал до 1,453 млн дал. Реализация продукции крепостью выше 9% снизилась на 1%, до 107,382 млн дал.

Реализация вин за период с января по ноябрь на рынке также сократилась. Продажи виноградных вин в сравнении с аналогичным периодом 2024 года снизились на 1,5%, достигнув отметки в 50,7 млн дал. Игристых — на 2,7% меньше, что составило 17,6 млн дал. В то же время реализация ликерных вин упала до 1 млн дал, снизившись на 10,6%. Плодовой алкогольной продукции продали на 74% меньше, показатель составил 2,307 млн дал.

По данным «Ъ», сразу пять крупных производителей алкоголя уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен из-за роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки. Уже в январе спиртное может подорожать на торговых полках в среднем на 10–17%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ритейлеры получили отпускные».