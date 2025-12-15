Виновник пожара в здании нижегородской клиники возместит 12 млн рублей ущерба

Дознаватели регионального управления МЧС России завершили расследование уголовного дела о пожаре, который случился на крыше частной клиники «Тонус Премиум» на улице Большая Покровская, 62/5 в Нижнем Новгороде 10 июня. Следствие считает, что огонь вспыхнул по вине рабочего, нарушившего правила безопасности при работе с газовой горелкой. Ущерб четырем организациям превысил 12 млн руб., сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушение пожара на крыше частной клиники «Тонус Премиум»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Тушение пожара на крыше частной клиники «Тонус Премиум»

Как писал «Ъ-Приволжье», пожар произошел в клинике в тот момент, когда там шла операция. Площадь возгорания составила 400 кв. м. Из горящего здания эвакуировали более ста человек, обошлось без пострадавших.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 168 УК РФ об уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Также стороны инициировали гражданско-правовое урегулирование конфликта. В начале декабря подсудимый, его работодатель и четыре потерпевшие организации заключили мировое соглашение о полном возмещении ущерба. Документ приобщили к материалам уголовного дела.

Елена Ковалева