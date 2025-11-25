В Ярославской области появится новый объект по переработке и захоронению отходов

В Ярославской области подписано концессионное соглашение на строительство объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщает сайт Российского экологического оператора (РЭО).

Новый комплекс сможет перерабатывать до 60 тыс. т отходов в год, утилизировать 160 тыс. т и размещать 325 тыс. т. Проект будет реализован АО «Скоково» (принадлежит правительству Ярославской области) в рамках распоряжения Правительства РФ № 649-р, направленного на развитие инфраструктуры по обработке и утилизации отходов. Место расположения нового объекта не называется.

Российский экологический оператор будет оказывать поддержку на всех этапах проекта, предоставляя методологическую и экспертную помощь. В пресс-службе РЭО отметили, что строительство современных объектов по обращению с отходами является ключевым инструментом для повышения эффективности региональных систем. Подписанное соглашение ускорит создание надежной инфраструктуры и увеличит объемы переработки отходов, что соответствует целям национального проекта.

В программу, регулируемую распоряжением Правительства РФ № 649-р, входят 19 субъектов Российской Федерации, которые получили право заключать концессионные соглашения без проведения конкурсных процедур.

Антон Голицын