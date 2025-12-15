УФАС: мэрия Ставрополя нарушила закон при закупке бассейна за 315 млн рублей

Ставропольское УФАС выявило нарушения в тендере комитета градостроительства администрации Ставрополя, сообщает пресс-служба ведомства. Заказчик объявил конкурс на поставку и монтаж спортивно-технологического оборудования для модульного плавательного бассейна. Сумма контракта составила 315 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Жалобу подали в УФАС после публикации извещения номер 32514477823 на портале госзакупок. В основном документе комитет указал закупку как работы по монтажу «умной» спортплощадки. Однако приложения требовали поставки товаров: приставных тумб, стеллажей для документов и иного оборудования.

Сотрудники УФАС констатировали несоответствие. Закон о контрактной системе и постановление правительства №1875 обязывают заказчика устанавливать ограничения на товары иностранного происхождения при смешанной закупке. Комитет пропустил это требование.

УФАС выдало предписание об устранении нарушений. Должностным лицам грозят штрафы по административному кодексу. Как ранее писал «Ъ-Кавказ», конкурс приостановили по жалобе ООО «Профиль» на платформе РТС-тендер.

Проект заявлен как решающий проблему нехватки бассейнов в юго-западном районе Ставрополя. Жители годами жалуются на дефицит мест для плавания. Комплекс займет около 2000 кв. м в одноэтажном здании из 14 сборно-разборных модулей. Модули оснастят полной инженерией: отоплением, вентиляцией, водоснабжением и канализацией. Бассейн рассчитают на четыре смены по 36 посетителей ежедневно. Власти планируют запуск в 2026 году в рамках федеральной программы по спортивной инфраструктуре. Проект войдет в нацпроект «Демография». Бассейн создадут как некапитальное сооружение высокой заводской готовности. Это ускорит ввод в эксплуатацию за один сезон. Тендер стартовал в начале декабря 2025 года. Заявки принимали до 9 декабря, итоги ожидали 12 декабря. Нарушение выявили 11–13 декабря по решению антимонопольщиков.

Администрация Ставрополя часто фигурирует в проверках УФАС. Недавно уволили замглавы за коррупцию на фоне аналогичных проблем с закупками. Контроль за тендерами усиливается в крае.

Станислав Маслаков