Конкурс на поставку бассейна в Ставрополе за 315 млн рублей приостановлен
Комитет Ставропольского края по государственным закупкам приостановил открытый конкурс на поставку и монтаж модульного плавательного бассейна стоимостью 315 млн руб. из-за поданной жалобы. Информация об этом опубликована на портале «Госзакупки».
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Жалобу в УФАС по Ставропольскому краю направило ООО «Профиль».
Тендер предусматривает закупку спортивно-технологического оборудования для создания умной спортивной площадки. Конкурс проводился в электронной форме на платформе «РТС-тендер» в соответствии с 44-ФЗ.
Заявки на участие в конкурсе принимались до 9 декабря. Рассмотрение вторых частей заявок планировалось завершить 11 декабря, а подведение итогов — 12 декабря.
Закупаемый комплект должен представлять собой набор модулей высокой заводской готовности. В собранном виде оборудование станет единым некапитальным сооружением, обеспечивающим конструктивную надежность и безопасность эксплуатации.
Поставка предусматривает доставку комплектующих на площадку заказчика с последующим монтажом на подготовленное основание. В комплект поставки входят паспорт и инструкция по монтажу с описанием узлов конструкции и внутренних инженерных сетей.
Новый комплекс будет одноэтажным и займет площадь около 2 тысяч кв. м. В состав «умного» модуля войдут 14 сборно-разборных блоков, оснащенных системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Внутри разместят зал с чашей бассейна, обходными дорожками, техническими помещениями, административные и хозяйственные комнаты, тренерскую на пять человек, а также раздевалки и душевые для мужчин и женщин.
Бассейн рассчитан работать в четыре смены, каждая из которых сможет принять до 36 посетителей. Проект входит в федеральную программу по развитию спортивной инфраструктуры регионов и рассчитан на ввод в эксплуатацию за один строительный сезон.