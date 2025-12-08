Конкурс на поставку бассейна в Ставрополе за 315 млн рублей приостановлен

Комитет Ставропольского края по государственным закупкам приостановил открытый конкурс на поставку и монтаж модульного плавательного бассейна стоимостью 315 млн руб. из-за поданной жалобы. Информация об этом опубликована на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жалобу в УФАС по Ставропольскому краю направило ООО «Профиль».

Тендер предусматривает закупку спортивно-технологического оборудования для создания умной спортивной площадки. Конкурс проводился в электронной форме на платформе «РТС-тендер» в соответствии с 44-ФЗ.

Заявки на участие в конкурсе принимались до 9 декабря. Рассмотрение вторых частей заявок планировалось завершить 11 декабря, а подведение итогов — 12 декабря.

Закупаемый комплект должен представлять собой набор модулей высокой заводской готовности. В собранном виде оборудование станет единым некапитальным сооружением, обеспечивающим конструктивную надежность и безопасность эксплуатации.

Поставка предусматривает доставку комплектующих на площадку заказчика с последующим монтажом на подготовленное основание. В комплект поставки входят паспорт и инструкция по монтажу с описанием узлов конструкции и внутренних инженерных сетей.

Новый комплекс будет одноэтажным и займет площадь около 2 тысяч кв. м. В состав «умного» модуля войдут 14 сборно-разборных блоков, оснащенных системами отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Внутри разместят зал с чашей бассейна, обходными дорожками, техническими помещениями, административные и хозяйственные комнаты, тренерскую на пять человек, а также раздевалки и душевые для мужчин и женщин.

Бассейн рассчитан работать в четыре смены, каждая из которых сможет принять до 36 посетителей. Проект входит в федеральную программу по развитию спортивной инфраструктуры регионов и рассчитан на ввод в эксплуатацию за один строительный сезон.

Тат Гаспарян