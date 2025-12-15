В Ростове управляющим компаниям поручили отслеживать температурный режим

В Ростове-на-Дону управляющим компаниям поручили контролировать ситуацию в многоквартирных домах, которые временно остались без отопления и горячей воды из-за аварийных работ на ТЭЦ-2. Об этом сообщила в своем Telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Так, УК должны немедленно проверить температурный режим на тепловых вводах и обеспечить надзор за работой теплопотребляющих установок в домах. Главной задачей организаций определили исключение рисков размораживания внутридомовых и внутриквартирных тепловых сетей.

После завершения работ на ТЭЦ-2 восстановление теплоснабжения станет приоритетной задачей для всех управляющих компаний. Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростове-на-Дону без отопления и горячей воды остались жители 1375 домов и части соцобъектов в Железнодорожном, Советском, Кировском и Октябрьском районах города.

Константин Соловьев