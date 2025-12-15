Эстония предложила Венгрии оплатить расторжение сделок по российскому газу

Чтобы способствовать отказу Венгрии от российского газа, Эстония может разделить с ней выплаты неустойки российской стороне при расторжении контрактов. Об этом в интервью Ilta Sanomat заявил президент Эстонии Алар Карис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

Господин Карис считает, что Европе нужно усилить давление на Россию, в том числе с точки зрения покупки российских энергоресурсов. Эстонский президент напомнил о поездке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. По его мнению, господин Орбан рассчитывал «обеспечить страну достаточным количеством дешевой энергии в будущем». Некоторые энергетические соглашения между Венгрией и Россией могут действовать вплоть до 2040-х, отметил президент Эстонии.

Алар Карис сказал, что Венгрии надо отказаться от этих контрактов. «Может быть, нам стоит помочь (Венгрии.— "Ъ") оплатить неустойку по контракту»,— добавил президент Эстонии.

Премьер-министр Венгрии встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве 28 ноября. По итогам встречи Москва и Будапешт договорились о продолжении поставок газа и нефти в прежних объемах. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи глав двух стран заявил, что энергетическая безопасность страны гарантирована.

Подробности — в материале «Ъ» «Пакш-бросок».