Житель Ростова получил ожоги во время атаки БПЛА

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону хозяин одного из загоревшихся после атаки автомобилей БПЛА получил ожог руки, пытаясь потушить машину. Пострадавшему оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь.

Два легковых автомобиля в Ростове, припаркованные у частного дома, загорелись минувшей ночью. Возгорания потушил прибывший дежурный расчет. Как отметил губернатор, на ул. Всесоюзной повреждена кровля частного дома.

В поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, микрорайоне Каменска-Шахтинского, в ряде строений частично повреждено остекление.

Последствия атаки зафиксированы в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Каменском и Тарасовском районах.

Как ранее сообщалось, ночью 15 декабря массированной атаке БПЛА подверглись Железнодорожный район Ростова-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы.

Наталья Белоштейн