Прокуратура контролирует ситуацию с Ростовской ТЭЦ-2
Прокуратура контролирует восстановление прав жителей Ростова-на-Дону, оставшихся без теплоснабжения из-за аварии на ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«В связи с ограничением подачи теплоснабжения жителям Ростова-на-Дону из-за аварийной ситуации прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства»,— говорится в сообщении прокуратуры.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-2, из-за которой более 1,4 тыс. жилых домов и социальных объектов остались без отопления и горячей воды.