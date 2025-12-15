Прокуратура контролирует ситуацию с Ростовской ТЭЦ-2

Прокуратура контролирует восстановление прав жителей Ростова-на-Дону, оставшихся без теплоснабжения из-за аварии на ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В связи с ограничением подачи теплоснабжения жителям Ростова-на-Дону из-за аварийной ситуации прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства»,— говорится в сообщении прокуратуры.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за аварии на ТЭЦ-2, из-за которой более 1,4 тыс. жилых домов и социальных объектов остались без отопления и горячей воды.

Наталья Белоштейн