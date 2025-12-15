Стадион «Строитель» реконструируют в Новороссийске
В Новороссийске ремонтируют стадион «Строитель», который является тренировочной базой спортивной школы «Черноморец». Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, на объекте проводят масштабное обновление инфраструктуры.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В этом году на стадионе отремонтировали трибуны, установили ограждения и систему видеонаблюдения. На следующий год запланировали ремонт фасада и внутренних помещений здания спортивной школы, замену искусственного покрытия футбольного поля с укладкой систем ливневой канализации и устройством автополива. Также на стадионе «Строитель» в 2026 году установят две дополнительные осветительные мачты для проведения игр в вечернее время.
«Основная цель — повышение уровня безопасности и качества, а также получение лицензии 4-й категории, что откроет новые возможности для проведения соревнований»,— пояснил Андрей Кравченко.