Стадион «Строитель» реконструируют в Новороссийске

В Новороссийске ремонтируют стадион «Строитель», который является тренировочной базой спортивной школы «Черноморец». Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, на объекте проводят масштабное обновление инфраструктуры.

В этом году на стадионе отремонтировали трибуны, установили ограждения и систему видеонаблюдения. На следующий год запланировали ремонт фасада и внутренних помещений здания спортивной школы, замену искусственного покрытия футбольного поля с укладкой систем ливневой канализации и устройством автополива. Также на стадионе «Строитель» в 2026 году установят две дополнительные осветительные мачты для проведения игр в вечернее время.

«Основная цель — повышение уровня безопасности и качества, а также получение лицензии 4-й категории, что откроет новые возможности для проведения соревнований»,— пояснил Андрей Кравченко.

София Моисеенко