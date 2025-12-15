До конца декабря в Новороссийске отремонтируют дорогу на Анапском шоссе

Участок дороги на пересечении Анапского шоссе и улицы Тобольской начали ремонтировать в Новороссийске. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэр Новороссийска заявил, что дорожные работы должны завершиться в срок до конца декабря. На период проведения ремонта временно ограничили движение по правой полосе, на повороте с Анапского шоссе на улицу Тобольскую.

«В первую очередь будет выполнено фрезерование изношенного слоя асфальтобетонного покрытия, после чего подрядчик приступит к укладке нового слоя»,— подчеркнул Андрей Кравченко.

София Моисеенко