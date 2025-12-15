Главы округов заменили депутатов Госдумы в руководстве красноярских единороссов

Двое депутатов Госдумы РФ покинули состав президиума политсовета регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) в Красноярском крае. Конференция единороссов края состоялась в конце минувшей недели.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в РО ЕР, в состав президиума вошли глава Енисейского округа Евгений Петренко и глава Минусинского округа Дмитрий Меркулов. Они сменили депутатов нижней палаты Федерального собрания Александра Дроздова и Сергея Еремина.

«Ротация прошла голосованием из числа предложенных кандидатур. 2026 год партия утвердила Годом местных отделений, поэтому в президиуме увеличили количество секретарей местных отделений»,— пояснили в реготделении.

Александр Дроздов был избран депутатом Госдумы РФ в 2021 году от Центрального одномандатного округа №55. Экс-мэра Красноярска и бывшего вице-губернатора Сергея Еремина избрали два года спустя на довыборах в Дивногорском округе №56, которые прошли после смерти депутата Виктора Зубарева.

Валерий Лавский