Отмена виз для россиян в КНР разогнала спрос на туры в три раза

Интерес россиян к турам в Китай вырос в три раза после введения с 15 сентября безвизового въезда в страну, за предшествующую отмене виз неделю доля путевок достигла 3,9% от общего числа бронирований, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Росгосстраха» и сервиса Travelata. Также Китай стал намного чаще указываться при покупке страховок путешественников.

Лидером остается курортный остров Хайнань, на который приходится 90% всех туров в КНР. Средняя стоимость отдыха там составляет 202 тыс. руб. Поездка в Пекин обойдется в среднем в 165 тыс. руб., в Шанхай — в 149 тыс. руб.

Туристы из РФ чаще выбирают четырех- и пятизвездочные отели с включенными завтраками (82% случаев), и также с ужинами (12—13%). Туристы также приобретают страховку на время поездки.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе спрогнозировала «Ъ» рост экскурсионного турпотока в Китай в год безвизового режима минимум на 30–40%. Сегмент деловых поездок, с ее слов, может показать более сдержанный рост — на 15—20%.

Эрнест Филипповский