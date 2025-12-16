Сегодня исполняется 55 лет главе Республики Марий Эл Юрию Зайцеву

Фото: Пресс-служба администрации Главы Республики Марий Эл Юрий Зайцев

Его поздравляет участник СВО, Герой России гвардии лейтенант Анатолий Иванов:

— Уважаемый Юрий Викторович! Примите самые искренние поздравления с днем рождения! Вы — человек долга и чести, пример истинного патриотизма. Под Вашим руководством Марий Эл уверенно развивается, успешно реализует масштабные проекты в экономике и социальной сфере. От лица всех, кто сейчас отстаивает интересы России в зоне специальной военной операции, тех, кто вернулся домой, хочу сказать Вам огромное спасибо за неравнодушие, неоценимую помощь участникам и их семьям. Вы оказываете всестороннюю поддержку героям в интеграции в мирную жизнь. Уверен, Ваша преданность делу и способность с успехом претворять в жизнь новые решения во имя благополучия жителей региона будут и в дальнейшем способствовать развитию республики. От всей души желаю Вам счастья, здоровья, успехов в трудах на благо России и Республики Марий Эл! Желаю Вам двигаться только вперед!

