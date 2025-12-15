За час силы ПВО сбили 16 беспилотников над Россией

Средства ПВО в период с 7:00 мск до 8:00 мск сбили над регионами России 16 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Над Калужской областью были уничтожены шесть БПЛА, над Брянской — пять, над Тамбовской — один. Четыре дрона были сбиты над Подмосковьем. В том числе три БПЛА, летевших на Москву, добавили в ведомстве.

За ночь над 12 регионами Поволжья, Кавказа и Черноземья, а также над столичным регионом были сбиты 130 БПЛА.