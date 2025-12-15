Новосибирск резко увеличит дефицит бюджета 2025 года

Дефицит бюджета Новосибирска 2025 года вырастет до 2,99 млрд руб. Это следует из поправок в бюджет, внесенных на рассмотрение сессии горсовета.

Согласно документу, доходы муниципальной казны в уходящем году должны составить 104,31 млрд руб., расходы — 107,29 млрд руб.

Предыдущий раз поправки в бюджет вносились в октябре. Тогда доходы были утверждены в объеме 106,97 млрд руб., расходы — 108,18 млрд руб. Дефицит планировался в размере 1,21 млрд руб. Таким образом, его предполагается увеличить сразу более чем вдвое.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале декабря горсовет по предложению мэрии утвердил бюджет муниципалитета на 2026 год. Городские власти полагают, что его дефицит не превысит 1,1 млрд руб. (доходы — 108,61 млрд руб., расходы — 109,7 млрд руб.).

Сессия горсовета состоится 23 декабря.

Валерий Лавский