В Новосибирске приняли городской бюджет на 2026 год

Горсовет единогласно принял в первом чтении бюджет Новосибирска на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Сессия муниципального парламента проходит 3 декабря.

Доходы городской казны на следующий год запланированы в размере 108,61 млрд руб. Из этого объема на собственные доходы приходится 57 млрд руб.

«Основной источник — НДФЛ — в структуре собственных доходов занимает более 65%. Поэтому любые изменения прогноза по этому источнику существенно меняют общую динамику поступления доходов в бюджет города»,— отметил, представляя документ, начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков.

Расходы в 2026 году должны составить 109,7 млрд руб., дефицит бюджета — 1,1 млрд руб.

