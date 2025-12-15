В Ростове сгорели два легковых автомобиля во время атаки беспилотников

Два легковых автомобиля в Ростове-на-Дону, припаркованные у частного дома, загорелись минувшей ночью во время атаки вражеских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Возгорания потушил прибывший дежурный расчет.

Как сообщал «Ъ-Ростов», последствия атаки, кроме Ростова-на-Дону, зафиксированы в Каменске-Шахтинском, Каменском и Тарасовском районах.

Наталья Белоштейн