Сбербанк и Т-Банк предложат альтернативу переводам по СБП и картам

Как стало известно “Ъ”, Сбербанк (MOEX: SBER) и Т-Банк выведут на рынок новый сервис — перевод между гражданами по QR-коду. У сервиса будет следующий принцип работы: клиент—получатель средств генерирует на смартфоне в приложении своего банка QR-код, в котором уже зашита информация о сумме перевода и счете, на который надо перевести деньги. Отправитель средств в приложении своего банка считывает его, и средства переходят получателю.

Кроме QR-кода получатель денег может сгенерировать ссылку и послать ее отправителю любым способом — по почте, СМС или в мессенджере. В Т-Банке заявили, что новая технология упростит и ускорит процесс денежных переводов между физлицами — особенно в ситуациях, когда нужно собрать средства с нескольких людей—клиентов разных банков.

В Сбербанке рассказали “Ъ”, что планируют вывести новый сервис на рынок на этой неделе. Решение о подключении других банков к этому сервису примут позднее, но технологически он доступен любому банку, в том числе не подключенному к MultiQR. Комиссия за такие переводы будет соответствовать комиссии за переводы через СБП, добавили в «Сбере».

Подробности — в материале «Ъ» «Жил-был код».