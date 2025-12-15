Жил-был код

На российском рынке появится новый способ денежных переводов между гражданами — по QR-коду без участия СПБ и НСПК. Банкиры считают, что решение будет наиболее востребовано при сборе средств от нескольких отправителей, например на день рождения. Эксперты сомневаются, что новый сервис станет массовым, поскольку конкурировать с привычным переводом по номеру телефона ему будет сложно.

Как стало известно “Ъ”, Сбербанк (MOEX: SBER) и Т-Банк планируют вывести на рынок новый сервис — перевод между гражданами по QR-коду. У сервиса будет следующий принцип работы: клиент—получатель средств генерирует на смартфоне в приложении своего банка QR-код, в котором уже зашита информация о сумме перевода и счете, на который надо перевести деньги. Отправитель средств в приложении своего банка считывает его, и средства переходят получателю. Кроме QR-кода получатель денег может сгенерировать ссылку и послать ее отправителю любым способом — по почте, СМС, в мессенджере.

Как отмечают в Т-Банке, технология значительно упростит и ускорит процесс денежных переводов между физлицами — особенно в ситуациях, когда необходимо собрать средства с нескольких людей—клиентов разных банков. «Не нужно тратить время на ввод номера телефона, реквизитов карты или поиск нужного контакта в записной книге, система внесет все самостоятельно, это также исключает ошибки при вводе данных и перевод не тому пользователю»,— пояснили в Т-Банке. Директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-Банка Сергей Хромов отмечает, что это новый для российского рынка сервис, благодаря которому переводы друзьям, сборы на школьные нужды или ко дню рождения станут еще быстрее и удобнее.

В Сбербанке “Ъ” подтвердили, что планируют вывести новый сервис на рынок на этой неделе. Там отметили, что решение о подключении других банков к этому сервису будет приниматься позднее, но технологически его может быть любой банк, в том числе и не подключенный к MultiQR. Там также отмечают, что комиссия за такие переводы будет соответствовать комиссии за переводы через СБП.

По словам главы правления ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, данный способ сможет конкурировать с СБП только за счет более низких тарифов, поскольку остальные характеристики аналогичны и покрытие пока явно меньше — только два банка. «С точки зрения закона об универсальном QR-коде его основной задачей установлена унификация методов оплаты товаров, работ или услуг, соответственно, его применение для операций переводов между физическими лицами пока явно не регламентировано, что оставляет поле для творчества кредитных организаций»,— говорит он. Но экономика таких проектов, по его мнению, находится «на грани», поскольку им приходится конкурировать как с низкими тарифами СБП, так и потенциально с еще более низкими тарифами по операциям с цифровым рублем. В свою очередь, независимый эксперт Максим Митусов уверен, что в России уже сформировалась сильная привычка переводить средства именно по номеру телефона, которой уже более десяти лет, и фактически именно этот способ является стандартом по умолчанию. «P2P-переводы по QR теоретически обладают некоторыми преимуществами: не нужно вводить номер с голоса или перепечатывать, считал и перевел, но дело в том, что вбить номер в приложение отправителем не рассматривается как неизбежное зло»,— говорит он. По его мнению, подобные инновации слабо жизнеспособны, примером тому служит представленный несколько лет назад Т-Банком сервис, позволявший после открытия банковского приложения сразу попасть в меню перевода по номеру, несколько раз встряхнув телефон.

При этом он уверен, что данный метод полностью подпадает под определение закона об универсальном QR. «Межбанковский перевод по счетам, передача идентификаторов, позволяющих установить реквизиты счета, графический способ передачи информации — безусловно, нужно смотреть правовую обвязку, на основании чего запускается данный сервис, но по формальным признакам это очень близко, и ЦБ может очень серьезно вмешаться в работу»,— заключает эксперт.

