Стоимость алкоголя в рознице может вырасти до 17%

Как стало известно “Ъ”, пять крупных производителей алкоголя уведомили ритейлеров о повышении отпускных цен из-за роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки. В результате уже в январе спиртное может подорожать на торговых полках в среднем на 10–17%.

В Novabev Group (Beluga, «Архангельская») предупредили о повышении стоимости их продукции на 10%, в «КВК Групп» (коньяк «Коктебель», водка Medoff) — в среднем на 15–17%, в Алкогольной сибирской группе (АСГ; «Пять озер», Sea Witch) — на 13% на собственный водочный ассортимент и 12% на всю остальную продукцию. Цены также повысят ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») и группа Ladoga («Царская», «Крутояр»), но на сколько именно, не уточняется.

С начала 2026 года акциз на алкоголь крепче 18% будет увеличен на 11,4%, до 824 руб. за 1 л безводного спирта. Рост цен на алкогольную продукцию может сказаться на спросе особенно в первом квартале 2026 года, как это случилось в аналогичном периоде этого года, уточнили в Ladoga. Рынку потребуется время, чтобы привыкнуть к новым ценам, считают в компании.

Подробности — в материале «Ъ» «Ритейлеры получили отпускные».