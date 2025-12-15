Часть Каменского района из-за повреждения ЛЭП беспилотником осталась без воды

Из-за повреждения ЛЭП во время атаки беспилотников в Каменском районе остановлена работа водозабора и насосной станции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без воды остаются жители Заводского микрорайона в Каменске-Шахтинском, а также хутора Масловка и станции Погорелово.

Как отметил глава региона, дежурные службы приступят к восстановительным работам после обезвреживания БПЛА.

Как сообщалось ране, ночью 15 декабря во время атаки БПЛА в Ростове загорелись два легковых автомобиля. Хозяин одного из них получил ожог руки, пытаясь потушить машину.

Кроме этого, в поселке Деркул Тарасовского района также повреждена крыша частного дома. Фрагменты беспилотников упали на частные подворья в хуторе Нижнемитякин Тарасовского района, Старой Станице и Малой Каменке Каменского района, микрорайоне Каменска-Шахтинского, в ряде строений частично повреждено остекление.

Последствия атаки зафиксированы в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Каменском и Тарасовском районах.

Наталья Белоштейн