Массированной атаке БПЛА подверглись 12 муниципалитетов Дона

Ночью 15 декабря массированной атаке БПЛА подверглись Железнодорожный район Ростова-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Каменский, Миллеровский, Чертковский, Белокалитвинский, Шолоховский, Тацинский, Тарасовский, Морозовский и Константиновский районы. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отметил глава региона, утром муниципальные комиссии начнут оценку нанесенного ущерба.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», над регионом 14 декабря с 20:00 до 23:00 средства ПВО перехватили и уничтожили 52 БПЛА.

Наталья Белоштейн

