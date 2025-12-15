Названы наиболее популярные направления по бронированию на Новый год в СЗФО

Северо-Западный федеральный округ попал в топ-2 направлений по количеству бронирований посуточных квартир и загородных домов в период новогодних праздников (с 31 декабря 2025 по 10 января 2026 года). В этот раз, по сравнению с прошлым годом, пользователи забронировали на 80% больше посуточных квартир и на 93% — загородных домов. Такими данными с «Ъ Северо-Запад» поделились аналитики платформы «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

При этом Санкт-Петербург ожидаемо подтвердил статус одного из главных новогодних направлений. Спрос на аренду квартир в городе на Неве вырос в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом. Активнее всего гости бронируют однокомнатные квартиры (48% — доля от всего объема бронирований) и студии (26%). Средняя стоимость аренды квартиры в Петербурге изменилась незначительно с 4745 до 4935 рублей.

В то же время Ленобласть показывает рост интереса к загородному отдыху. Спрос на аренду квартир в 47-м регионе увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом. Активнее всего гости также бронируют студии (47% бронирований) и однокомнатные квартиры (27% бронирований). Средняя цена за ночь в квартире выросла на 9% (с 5985 до 6525 рублей).

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что с начала года Ленобласть поднялась в тройку лидеров по посуточным бронированиям квартир и домов.

Андрей Цедрик