Ленобласть поднялась в тройку лидеров по посуточным бронированиям квартир и домов

Количество бронирований квартир в Ленинградской области выросло на 14%, загородных домов — на 58%. Регион занял второе место по посуточной аренде квартир, сообщили в пресс-службе сервиса «Авито. Путешествия».

Гатчинский дворец в Ленинградской области.

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

На Ленобласть и Краснодарский край пришлось 9% бронирований квартир от общего объема. Регионы уступили лишь Москве (14%). В среднем аренда жилья на сутки в Ленобласти в ноябре обходилась в 3700 рублей. В среднем пользователи бронировали квартиры на две ночи.

В сегменте загородной недвижимости 47-й регион оказался третьим (7%). Средняя стоимость аренды дома в ноябре составила 11,2 тыс. рублей за сутки. Чаще всего объекты бронировали на две ночи.

Если смотреть по проживанию в отелях, Ленобласть заняла второе место. На субъект пришлось 19% от общего числа бронирований. Номер в гостиницах в среднем стоил 3100 за сутки.

Татьяна Титаева