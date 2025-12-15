В правительстве прошла масштабная дискуссия о маркетплейсах

Как узнал «Ъ», 9 декабря на совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко прошла дискуссия о маркетплейсах. На встрече присутствовали руководители профильных министерств и ведомств, Банка России, Госдумы и Совфеда, а также представители объединений онлайн- и офлайн-торговли, отраслевые эксперты.

На совещании было выдвинуто предложение о формализации и структурировании работы над регулированием платформенной экономики в России. Власти намерены привлечь к процессу все заинтересованные стороны.

Источник «Ъ», знакомый с ходом встречи, но не связанный ни с одной из сторон, сказал, что обсуждение было неформальным. По его словам, участникам дали открыто высказаться по самым чувствительным вопросам платформенной экономики и предложили формализованные каналы для представления своих позиций и их обсуждения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ящик для писем без газет».