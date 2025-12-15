Консульство в Сиднее проверяет информацию о возможных жертвах теракта из России

Генеральное консульство России в Сиднее запрашивает данные о россиянах среди погибших и пострадавших во время стрельбы на пляже Бонди.

«Сейчас задействованы все каналы связи, включая дипломатические, но официальными данными о том, что среди жертв стрельбы есть наши сограждане, мы пока не располагаем»,— сообщили в генконсульстве ТАСС. Там уточнили, что дипломаты поддерживают постоянный контакт с полицией штата Новый Южный Уэльс.

По информации русской общины Сиднея, среди участников мероприятия на пляже Бонди было много выходцев из СССР, однако у них не было российского гражданства. Ранее телеканал RT сообщал, что среди раненых есть гражданка России.