Чилийский перец по рецептам Трампа

Выборы президента Чили, голосование на которых впервые было обязательным, закрепили тренд на поправение южноамериканской политики. Крайне правый кандидат Хосе Антонио Каст незначительно уступил коммунистке Жанет Харе, однако во втором туре его победа практически гарантирована. Другие кандидаты правого толка уже призвали своих избирателей голосовать в декабре за Каста, построившего свою предвыборную программу на двух ключевых обещаниях — борьбе с преступностью и мигрантами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в президенты Чили Хосе Антонио Каст

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters Кандидат в президенты Чили Хосе Антонио Каст

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

В борьбе за пост президента Чили 16 ноября приняли участие восемь кандидатов. Возможно, такой перебор с претендентами мог бы отпугнуть неопределившихся избирателей, но власти не оставили на это шансов: голосование в стране, известной низкой явкой на выборы, впервые сделали обязательным под угрозой штрафов до $216 для всех 15,7 млн чилийцев, имеющих право голоса.

По итогам голосования ни один из кандидатов не смог преодолеть 50-процентный барьер, что автоматически привело к необходимости проведения второго тура 14 декабря.

В нем сойдутся 51-летняя депутат-коммунистка Жанет Хара, ставленница правящего альянса, занимавшая пост министра труда в правительстве уходящего левого президента Габриэля Борича, и 59-летний основатель ультраконсервативной Республиканской партии Хосе Антонио Каст. Первая заручилась поддержкой 26,8% электората, второй — 24%. Но уступивший первенство в первом туре, именно Каст имеет максимальные шансы на победу во втором благодаря совокупным голосам, отданным электоратом в минувшее воскресенье трем другим претендентам правого толка.

Так, радикальный либертарианец Йоханнес Кайзер, набравший около 14% голосов, уже объявил, что поддержит своего крайне правого соперника Каста, «потому что альтернатива — это госпожа Хара» и чилийские левые, из-за которых народ нищает. С таким же призывом — поддержать крайне правого кандидата — к своим сторонникам обратилась и другая участница первого тура Эвелин Маттеи, получившая 13% голосов. «Пожалуйста, поддержите Каста… Крайне важно, чтобы это правительство не оставалось у власти. У нас слишком много проблем»,— заявила она избирателям, стоя на сцене рядом с крайне правым кандидатом.

Бизнесмен-популист правого толка Франко Паризи, который неожиданно для многих финишировал третьим с 19,6% поддержки, пока не стал делать схожих заявлений. Но уже и так ясно, что и его электорат вряд ли отдаст во втором туре свои голоса кандидатке-коммунистке.

Нынешняя популярность правых во многом связана с провалами левого правительства Габриэля Борича, пришедшего к власти в 2021 году на волне массовых протестов против ненадлежащего качества государственных услуг и высокой стоимости жизни. Так и не сумев довести до ума реформы, нацеленные на борьбу с неравенством, уходящий лидер, которому по закону нельзя баллотироваться на второй срок, столкнулся с новой бедой — беспрецедентным разгулом организованной преступности. Отчасти виной тому стала плачевная экономическая ситуация в Венесуэле, подвигнувшая венесуэльцев — как обычных граждан, так и членов банд — перебираться в другие страны Южной Америки, включая Чили.

На этом фоне Хосе Антонио Каст, баллотировавшийся в президенты уже третий раз, выстроил свою нынешнюю кампанию как раз вокруг борьбы с преступностью и иммиграцией, обещая — в явном стиле американского президента Дональда Трампа — «поставить чилийцев на первое место».

В частности, Каст выдвинул идею проекта «Пограничный щит», подразумевающего строительство многокилометровых рвов, заграждений и стен вдоль северной границы Чили для недопуска в страну мигрантов, явственно списанный с трамповской заградительной стены на границе США с Мексики. А также пообещал массово депортировать нелегалов, не скрывая своего восхищения аналогичными шагами американского лидера. Кроме того, он вызвался создать в Чили тюрьмы строгого режима и ужесточить наказания за убийства, похищения и вымогательство, на что Каста вдохновил пример лидера Сальвадора Наиба Букеле, который с 2022 года заключил в тюрьму около 2% взрослого населения своей страны.

Наконец, вероятный будущий президент Чили пообещал сократить государственные расходы на $6 млрд в течение полутора лет, хотя многие экономисты сочли это нереалистичным.

Вероятный успех крайне правого политика наверняка придется по душе Вашингтону.

Недавно госсекретарь США Марко Рубио открыто приветствовал подъем консерватизма в Южной Америке, подразумевая как прошлогоднюю победу в Аргентине Хавьера Милея, так и недавнее избрание в Боливии президента-правоцентриста после 20 лет правления социалистов. К слову, кандидаты правого толка имеют все шансы победить и на президентских выборах в Колумбии и Перу в следующем году.

Впрочем, просто победить 14 декабря для успешного управления страной Хосе Антонио Касту будет недостаточно. «Проблема для Каста будет заключаться в том, что правый блок в Конгрессе состоит из трех коалиций: умеренных, популистских и крайне правых, с разными представлениями о том, как правые должны использовать это большинство. Объединить правых будет сложнее, чем победить левых»,— отметил чилийский политолог Патрисио Навия (цитата по Financial Times).

Наталия Портякова