Последние две панды покинут Японию в январе

Панд-близнецов Сяо Сяо и Лей Лей из токийского зоосада Уэно собираются вернуть в Китай в конце января, и впервые за полвека в Японии не останется ни одной панды, сообщает Kyodo со ссылкой на источник. В феврале истекает срок соглашения об аренде животных между Токио и Пекином.

С тех пор как первая пара гигантских панд прибыла в Японию из Китая в 1972 году в знак нормализации дипотношений двух стран, животные радовали японцев и приносили экономическую выгоду в качестве туристических достопримечательностей, пишет агентство. Самка Лей-Лей и ее брат Сяо-Сяо родились у мамы Шин-Шин и ее супруга Ри-Ри в июне 2021 года. Родители были возвращены в Китай в 2024 году. Еще четыре панды, взятые напрокат парком развлечений Adventure World в Сирахаме, были отправлены в Китай в июне этого года.

Kyodo отмечает, что перспективы получения от Китая еще одной панды в качестве дипломатического символа дружбы между странами остаются неопределенными на фоне ухудшения отношений. Обострение длится с 7 ноября, когда премьер-министр Санаэ Такаити, выступая в парламенте, допустила высказывания о Тайване, на которые резко среагировал Пекин.

Эрнест Филипповский