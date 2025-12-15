«Ведомости»: перевозчики просят продлить эксплуатацию зарубежных самолетов

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в Минфин и Минтранс с просьбой продлить действие правительственного постановления, позволяющее российским авиакомпаниям использовать самолеты, которые остаются в собственности иностранных лизингодателей. С текстом письма ознакомились «Ведомости».

В письме АЭВТ подчеркивается, что самолеты Airbus, Boeing и Embraer по-прежнему составляют основу пассажирского флота российских авиакомпаний, а значительная их часть продолжает использоваться на основании лизинговых договоров, расторгнутых из-за санкций. Представители Минтранса подтвердили получение письма и пообещали ответить на него.

Постановление №412, подписанное в 2022 году, позволяет российским перевозчикам не возвращать иностранные самолеты за рубеж и эксплуатировать их по российским техническим стандартам. Документ действует до конца 2026 года.

По оценкам Reuters, в России осталось около 400 самолетов западных лизингодателей. К середине 2025 года, по расчетам «Ъ», российские перевозчики приобрели 208 самолетов как минимум за 460 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Борт платежом красен».