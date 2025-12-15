Госзакупки гражданских дронов за год сократились в четыре раза

Госзакупки гражданских беспилотников в период с января по ноябрь 2025 года сократились в 4,3 раза год к году, подсчитали для «Ъ» в аналитической системе по работе с тендерами «Тендерплан». Всего за указанный период совершено 982 госзакупки на общую сумму 2,6 млрд руб.

По данным на конец ноября, лидером по объемам завершенных контрактов стала Москва (401 млн руб.). В пятерку также вошли Санкт-Петербург (211 млн руб.), Подмосковье (189 млн руб.), ЯНАО (111 млн руб.) и Приморский край (168 млн руб.).

Опрошенные «Ъ» производители беспилотников не стали комментировать сокращение госзакупок гражданских беспилотников. При этом в одной из компаний указали, что сократился в том числе средний срок контрактов: «Долгосрочные контракты стали большой редкостью». На еще одном предприятии основным фактором назвали общее сокращение региональных бюджетов.

