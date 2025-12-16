Франчайзинг без границ

Сегодня во всем мире франчайзинг демонстрирует устойчивый рост, становясь эффективным инструментом расширения бизнеса на международном уровне. В таких странах, как Китай, ОАЭ, ЮАР и Узбекистан, наблюдается активное развитие как локальных франшиз, отражающих особенности местной культуры и потребностей, так и зарубежных, привносящих международные стандарты и инновации. Все большую популярность приобретают и российские франшизы, предлагая уникальные концепции и проверенные бизнес-модели. Этот глобальный тренд подчеркивает универсальность франчайзинга и его способность адаптироваться к различным экономическим и культурным средам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Китай: рынок, требующий терпения и серьезных вложений

Анастасия Потиевская, руководитель агентства ALONSY Business & Culture Management, амбассадор Московского экспортного центра в Китае, специалист в сфере ВЭД, направления деятельности: содействие в локализации бизнеса, бизнес и стратегический консалтинг, разработка стратегий по выходу на китайский рынок. Имеет практический опыт в сфере электронной коммерции и цифрового маркетинга. Преподаватель курса Digital Marketing в Китае:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Потиевская

Фото: из личного архива Анастасия Потиевская

Фото: из личного архива

— Несмотря на информацию о замедлении китайской экономики, малый и средний бизнес активно работает и развивается в Китае. Хорошо развиваются отрасли, связанные с ежедневным потреблением, а также электронной коммерцией и инновациями — это направления, которые получают максимальную поддержку от государства. В Китае существует большое количество мер поддержки, например государственные технопарки, которые предоставляют бесплатно офисные помещения и бухгалтерские услуги для своих резидентов, различные гранты и субсидии от государства.

Китай много работает в сфере экспорта — именно на нем построено китайское экономическое чудо, поэтому в этой стране привыкли вести бизнес с иностранцами. Китайцы воспринимают Россию как своего союзника, поэтому отношение к россиянам дружеское. Тем не менее это не помешает китайскому производителю дать вам завышенные цены или поставить некачественный товар, если вы дадите ему эту возможность. При этом китайцы в большинстве своем действуют из принципа взаимной выгоды — здесь важно строить межличностные связи и быть для партнера по бизнесу не только покупателем или продавцом, но и поддерживать теплые отношения.

Китайским потребителям очень важна история бренда. Но донести ее нужно, используя понятные китайцам образы, уникальное торговое предложение (УТП) и, главное, каналы. Невозможно выйти на китайский рынок без онлайн-присутствия: в Китае онлайн-покупки достигают 50%. Повседневность китайцев сильно диджитализирована. При этом в китайском диджитал-пространстве есть свои площадки. Douyin — китайский оригинал TikTok, Little Red Book — красивые картинки с лайфстайл-контентом и отзывы. Также в Китае очень развит social commerce: покупки напрямую из контента блогера, по ссылкам на продукт. Тем самым сами соцсети в Китае управляют потреблением. Необходимо присутствовать на китайских интернет-площадках, создавать контент с китайцами и, главное, знать китайские тренды.

При запуске бизнеса в КНР стоит учитывать региональные различия внутри Китая и определить свою целевую аудиторию: потребители на севере и юге КНР — это две совершенно разные группы. Дело тут и во вкусовых предпочтениях, и в покупательской способности, и в УТП, и в разных каналах коммуникации. Житель мегаполиса на юге, например из Шэньчжэня, смотрит тренды в Little Red Book, а житель небольшого города на севере предпочитает короткие видео в WeChat.

Китайский рынок высококонкурентен — для выхода сюда требуются значительные инвестиции. Тем не менее уникальным продуктам — deep tech, пищевой продукции, интересным решениям в различных областях — стоит попробовать выйти на этот рынок. Наиболее открыта для иностранного бизнеса и международных партнерств в первую очередь торговля. Не стоит пытаться идти в Китай со стартапами в сфере финтеха, образования. Китай стремительно стареет, а значит, продукты и услуги для пожилых людей, для здоровья и сохранения молодости станут важнейшими на рынке.

Основными ошибками компаний при выходе на рынок КНР могут стать недооценка бюджета, нереалистичные ожидания по возврату инвестиций. Этот рынок требует терпения и довольно сильных вложений. Другая ошибка — отсутствие защиты своей интеллектуальной собственности: торговые марки необходимо регистрировать до выхода в Китай. Оценивайте свои силы и свой продукт, не пытайтесь взять китайцев ценой — местные аналоги всегда будут дешевле, предлагайте уникальные решения — в составе, производстве, эффективности, тогда рынок будет к вам благосклонен.

Сингапур: предпринимательский энтузиазм в привлечении франшиз

Альберт Конг, основатель и генеральный директор компании Asiawide Franchise Consultants Pte Ltd, CFE, Senior PMC/RMC. Создал крупнейшую в мире сеть франчайзинговых консультантов, включающую 70+ стратегических партнеров в более чем 50 странах. Его команда помогла 1,4 тыс.+ компаний в более чем десяти странах Азии развить франчайзинговые сети и реализовать смежные консалтинговые проекты. Член советов ряда международных организаций, включая World Franchise Council, Asia Pacific Franchise Confederation, Franchising & Licensing Association Singapore. Председатель по предпринимательству в ISCOS — кооперативе под эгидой Министерства внутренних дел Сингапура. Обладатель более 100 наград национальных ассоциаций и организаций. Главный редактор журнала Asia Franchise & Business Opportunities. Соавтор книг Developing and Managing a Franchise и Building the Next Multi-Million Franchise Empire, автор множества публикаций о франчайзинге:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альберт Конг

Фото: из личного архива Альберт Конг

Фото: из личного архива

— Франчайзинг в Сингапуре и соседних странах АСЕАН остается очень динамичным. Бренды в сфере общественного питания (F&B) по-прежнему популярны, несмотря на высокие арендные ставки и трудности с наймом сотрудников. В регионе активно растут F&B-франшизы.

В Сингапур приходят иностранные бренды, особенно из Китая. Сингапурцы, в частности поколение Z, принимают их с энтузиазмом — для них это означает больше выбора. Местные предприниматели осознают высокую конкуренцию и совершенствуют свои системы, особенно в части IT и искусственного интеллекта. К российским брендам там относятся так же, как и ко всем другим иностранным: хорошие франшизы (проверенные, с успешной историей, например Dodo Pizza) могут появляться из любой страны мира.

В Сингапуре нет специальных законов о франчайзинге, поэтому открыть бизнес здесь проще, чем в других странах региона. При этом Сингапур как региональный хаб играет важную роль для масштабирования франшиз в Юго-Восточной Азии. Инфраструктура Сингапура — аэропорт, порт, связь, логистика, банковская система, здравоохранение, налогообложение — считается одной из лучших в мире. Многие международные бренды размещают здесь свои региональные штаб-квартиры. Сингапур также известен эффективной системой защиты интеллектуальной собственности, что крайне важно для франчайзинга.

Во многих странах АСЕАН действуют программы грантов и субсидий, поддерживающие локальные компании, развивающие франшизы, обычно через агентства по торговле, предпринимательству или поддержке МСП. В Сингапуре это Enterprise Singapore: гранты MRA и EDG для международной экспансии, включая франчайзинг. В Малайзии — MATRADE и Министерство внутренней торговли (KPDN), программы поддержки экспорта и развития франчайзинга. В Таиланде франчайзингу помогают DBD (Министерство торговли) и OSMEP — обучение, выставки, финансирование МСП. В Индонезии Министерство торговли и Министерство кооперативов и МСП занимаются поддержкой франчайзинга. На Филиппинах созданы DTI — программы SSF и P3 микрофинансирования. Во Вьетнаме: MOIT и VIETRADE — регулирование и поддержка франчайзинга.

При входе на местный рынок иностранным франчайзерам стоит учитывать его особенности. Сингапур — маленький город-государство, где недвижимость и владение автомобилем очень дорогие, поэтому формат фудтраков здесь не работает. Из-за дефицита рабочей силы концепции, требующие большого числа сотрудников, также сложно поддерживать. В регионе, где значительная часть населения — мусульмане, обязательна халяль-сертификация. Микрофраншизы (с небольшим стартовым капиталом, простым управлением и низкими роялти) хорошо подходят для Индонезии, Таиланда, Камбоджи и Филиппин. Основные тренды в Сингапуре: франшизы, связанные со здоровьем, с пожилыми людьми, электромобилями, искусственным интеллектом, обучением и подготовкой кадров в сфере ИИ. Моя компания рекомендует проводить тщательную проверку: изучать историю бренда, общаться с существующими франчайзи, оценивать концепцию по факторам PESTEL и маркетинговым «P», а также получать практические советы от экспертов.

Страны Персидского залива: беспрецедентный рост франчайзинга

Доктор М. А. Бабу, основатель и директор FranGulf Franchise Consulting, директор FranExpos, главный редактор журнала Arab Franchise Magazine, признанный одной из движущих сил развития франчайзинговой экосистемы на Ближнем Востоке, в Африке и Азии. Как глобальный стратег в области франчайзинга и организатор международных событий создал такие площадки, как Arab Franchise Expo, Gulf Franchise Expo, Africa Franchise Expo, соединяющие международные бренды с инвесторами и партнерами по расширению. Благодаря своей консалтинговой деятельности и влиянию в медиа доктор Бабу сыграл важную роль в том, чтобы Дубай стал одним из ключевых мировых хабов развития франчайзинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор М. А. Бабу

Фото: из личного архива Доктор М. А. Бабу

Фото: из личного архива

— Сектор франчайзинга в странах Персидского залива (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия, Бахрейн, Оман, Кувейт) переживает беспрецедентный рост. Это обусловлено ростом потребительских расходов, высокой урбанизацией, устойчивым туристическим спросом и государственными программами экономической диверсификации.

Лидируют ОАЭ, где отрасль ежегодно генерирует около $27,2 млрд и продолжает расти на 15% в год. Вторая яркая цифра — у Саудовской Аравии: количество зарегистрированных франшиз выросло на 866% всего за три года — сj 185 до 1788 франшиз к третьему кварталу 2024 года.

Самые быстрорастущие сегменты: F&B (особенно кафе, QSR, здоровое питание, пекарни); образование и эдьютейнмент; красота, велнес, фитнес; специализированные сервисы; сфера здравоохранения, включая мобильные и домашние услуги. Рынок общественного питания стран Персидского залива, основная ниша франчайзинга, вырастет с $61,55 млрд в 2025 году до $109,9 млрд в 2030 году.

Потребительское поведение в Дубае (где в основном международная аудитория) отличается ориентацией на тренды и премиальный опыт и при этом готовностью пробовать новое. В других городах мы видим более высокую ценовую чувствительность, более выраженную лояльность к брендам, а также семейную направленность, поэтому там лучше работают концепции, в которых соединяются традиции и современность.

В странах региона развита государственная поддержка франчайзинга. Например, в ОАО действует ScaleUp Franchise Programme — это помощь в подготовке к старту во франчайзинге, в Саудовской Аравии есть закон о франшизе, проводится обучение, в Катаре, Кувейте, Омане есть финансовая и экспортная поддержка, программы развития, в Омане и Бахрейне также развиваются программы для масштабирования через франчайзинг, государственное финансирование, субсидии, обучение.

В горизонте трех-пяти лет в странах Персидского залива ожидается рост локальных брендов, активное внедрение цифровизации в бизнесе. Из франшиз более всего будут успешны медицинские и велнес-сервисы, премиальная кафе-культура, компактные форматы, киоски, cloud kitchens.

Иностранные франшизы активно расширяются в Персидском заливе, наибольший интерес проявляют бренды из США, Великобритании, Турции, Индии, Восточной Азии. Многие инвесторы активно приобретают мастер-франшизы, особенно в Саудовской Аравии и ОАЭ. В топе международных брендов в странах Персидского залива — McDonald’s, KFC, Pizza Hut, Zara, Forever 21, Crocs, Starbucks, Shake Shack, The Body Shop, Boots и другие. Местные предприниматели ассоциируют зарубежные франшизы с проверенными моделями успеха. Но растет гордость и за локальные концепции, которые их страны стимулируют к международной экспансии.

К российским брендам отношение нейтрально-позитивное: регион ориентирован на бизнес, оцениваются качество и инновации, а не политика, и ряд российских франшиз уже осваивает рынок Персидского залива.

Иностранным франчайзерам важно не совершать ошибок: не считать страны Персидского залива единым рынком и не игнорировать высокую стоимость аренды локаций, планировать логистику поставок. Российским брендам стоит посоветовать глубоко анализировать рынок Персидского залива, выбирать сильного местного партнера, участвовать в международных выставках франчайзинга. В целом страны Персидского залива — один из самых динамичных франчайзинговых рынков, где российские бренды могут быстро масштабироваться при правильной стратегии.

Турция: динамика развивающегося рынка и национальные нюансы

Даниэла Эдис, амбассадор Московского экспортного центра в Турции, специалист по внешнеэкономической деятельности, сертификации, логистике и регистрации продукции на турецком рынке. Руководитель направлений по маркетинговому сопровождению и digital-продвижению российской продукции за рубежом, член Торгово-промышленной палаты Турции. Организатор мероприятий B2B- и B2C-форматов, включая международные выставки, дегустационные акции и презентации:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниэла Эдис

Фото: из личного архива Даниэла Эдис

Фото: из личного архива

— Малый и средний бизнес в Турции играет ключевую роль: на МСП приходится 99,7% всех компаний и около 70% рабочих мест. В последние годы экономика Турции растет умеренными темпами (примерно 3% в год). Бурный рост наблюдается в технологических отраслях — например, объем инвестиций в турецкие стартапы за 2024 год вырос на 423% (до $2,6 млрд) благодаря всплеску проектов в финтехе, биотехнологиях и ИИ. Также привлекают капитал экспортно ориентированное производство и возобновляемая энергетика — инвесторы видят в них значительный потенциал роста.

В Турции действует система господдержки, ключевую роль играет организация KOSGEB (Агентство развития МСП). Существуют льготные кредиты, гранты на инновации и субсидии для молодых компаний. В 2024 году власти выделили около $2,3 млрд для поддержки малых предприятий и экспортеров.

Международная деловая кооперация в Турции достаточно активна — к концу 2024 года число компаний с иностранным участием достигло 86 418 (для сравнения: в 2002 году было около 5,6 тыс. компаний). В Турции практически все секторы экономики открыты для иностранных инвестиций — законодательство гарантирует зарубежным предпринимателям национальный режим и отсутствие количественных ограничений почти во всех сферах. Франчайзинговые сети (от e-commerce до фуд-сервисов) быстро приживаются на турецком рынке. Сотрудничество с Россией на подъеме. В 2023 году российские компании вышли на первое место по активности в Турции. За последние годы открыто свыше 2 тыс. российских фирм, а двусторонний товарооборот превысил $60 млрд.

Особенности турецкой бизнес-среды в том, что она сочетает динамику развивающегося рынка и национальные нюансы. Сложная бюрократия и часто меняющееся регулирование сочетаются с тем, что ведение дел строится на личных отношениях и доверии. Принято выстраивать отношения до заключения сделки, чрезмерно формальный стиль общения может не сработать. Надо иметь в команде человека, говорящего по-турецки, и быть готовым к встречам офлайн. Турецкие потребители любят чувство локальной идентичности: зарубежной компании важно локализовать свой продукт или услугу: от языка обслуживания и упаковки до маркетингового посыла.

Российским компаниям рекомендую сначала локализовать продукт, протестировать спрос через маркетплейсы, а уже затем выходить на импортеров и сети. В Турции работает модель «сначала продажи — потом ритейл», подтвержденный спрос в онлайне снижает риски и позволяет построить устойчивое присутствие на рынке.

Около 36% малых предприятий занято в торговле, поэтому розничный рынок уже насыщен, переполнены и сферы общепита и базовых услуг. Но остаются сегменты с большим потенциалом роста. Это высокотехнологичные и инновационные направления, цифровые сервисы, ниши зеленой энергетики, современных производств и агротеха. Растет интерес к сотрудничеству в транспорте, строительстве, возобновляемой энергетике, IT и телекоммуникациях. Отрасли, где требуется современная технология или инвестиции, например автомобилестроение, машиностроение, химическая промышленность, приветствуют участие международных компаний, привносящих ноу-хау и ресурсы.

В ближайшие годы развитие турецкого бизнеса будут определять два вектора: цифровизация и экологическая трансформация. Правительство планирует ввести новые стимулирующие программы в этом направлении, параллельно власти ужесточают денежно-кредитную политику для снижения инфляции. Турция нацелена сохранять экспортно ориентированную модель с упором на продукцию высокой добавленной стоимости, что требует притока инвестиций и технологий. Если удастся укрепить доверие инвесторов за счет предсказуемой политики и реформ, экономика может стать более устойчивой и инновационной, с меньшей зависимостью от импорта и кредитов.

ЮАР: крупнейший торговый хаб континента

Дмитрий Буянов-Уздальский, специалист в области внешнеэкономической деятельности в ЮАР, амбассадор Московского экспортного центра за рубежом. Свыше девяти лет профессионального опыта на рынке страны. Оказывает консультационные услуги по выводу продукции на рынок с учетом культурных нюансов и законодательных аспектов:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Буянов-Уздальский

Фото: из личного архива Дмитрий Буянов-Уздальский

Фото: из личного архива

— ЮАР — одна из самых развитых стран Африки. Сектор малого и среднего бизнеса играет ключевую роль в экономике страны — компании МСП дают около 30% рабочих мест. Наиболее динамично растут такие отрасли, как IT-сфера и цифровизация (спрос на автоматизацию, облачные сервисы, e-commerce, финтех-решения и кибербезопасность увеличивается ежегодно), логистика и e-commerce-доставка (стремительно развивается из-за роста онлайн-торговли).

Страна максимально вовлечена в международную торговлю, многие транснациональные компании имеют в ЮАР локальные офисы, используют страну как стартовую площадку для выхода на рынки других африканских стран к югу от Сахары. ЮАР — крупнейший торговый хаб для экономики всего региона.

Россия и ЮАР являются членами БРИКС, и характер взаимоотношений между нашими странами на государственном уровне традиционно дружеский. Однако многие местные компании, особенно в финансовом секторе, тесно связаны с западными экономиками и капиталом, что, к сожалению, в текущей геополитической обстановке зачастую накладывает негативный отпечаток на готовность работать с российским бизнесом.

Бизнес-среда ЮАР имеет свои особенности. Правительство проводит политику вовлечения чернокожего населения в экономическую активность (Broad-Based Black Economic Empowerment, B-BBEE), пытаясь восстановить социальное равенство между белым и чернокожим населением. В стране запредельно высокий уровень безработицы — 31,9%, и власти поощряют локализацию производств и создание рабочих мест иностранными компаниями. С локальной составляющей заметно проще выйти на крупных клиентов, учитывающих социальную повестку в своих закупочных процедурах. Для розничной продукции важно понимать ваш целевой сегмент и соотносить потенциальную и реально доступную емкость рынка.

В ЮАР много институтов и государственных программ по поддержке МСП, это целая экосистема: профильное министерство (Department of Small Business Development), Промышленная корпорация развития (IDC), предоставляющая государственное финансирование перспективным проектам, различные агентства, предоставляющие консультационные услуги, гарантии и льготные займы. Все это, однако, доступно компаниям только с чернокожими собственниками в рамках программы B-BBEE. Кроме того, в ЮАР действует целая программа развития специальных экономических зон (СЭЗ) и зон опережающего развития. Там очень рады иностранному бизнесу: правительство предоставляет различные фискальные льготы и облегчает доступ к инфраструктуре. Средний бизнес определенно вписывается в критерии резидентов таких СЭЗ.

Среда для малого и среднего бизнеса в ЮАР очень конкурентна, особенно в сфере hospitality и услуг. При этом любому предприятию МСП с большой долей вероятности придется конкурировать с крупным транснациональным брендом. Рынок не терпит пустоты, поэтому я бы сконцентрировал внимание на тех трансформирующихся и набирающих силу отраслях, где российские компании видят свое конкурентное преимущество. Для ЮАР это определенно IT и цифровизация, где есть место для качественного развития отрасли и внедрения новых решений. Большой потенциал вижу в повышении технологичности сельскохозяйственной отрасли. Отдельные товары из сектора FMCG также имеют шанс найти свою нишу.

Для выхода в ЮАР стоит тщательно исследовать рынок: клиент здесь «ленивый» — к нему надо выходить с готовым решением или продуктом и суметь объяснить ему все выгоды. Ошибкой будет и отказ от проведения due dilligence при выборе партнера. В ЮАР очень много начинающих предпринимателей, готовых на любое партнерство с зарубежной компанией, не имея при этом ни возможностей, ни достаточного опыта и компетенций. Зачастую для иностранной компании это выливается в большое разочарование, потерянное время и ресурсы. Я рекомендую изучать рынок, аккуратно подходить к поиску партнера. И серьезно рассмотреть возможность физического присутствия на рынке страны — южноафриканцы очень коммуникабельны и открыты.

Узбекистан: территория эффективного масштабирования

Мурат Азамов, основатель и председатель Ассоциации франчайзинга Узбекистана, основатель UzFranchise, сооснователь Lynks Property Management, предприниматель, визионер, лидер новой деловой культуры, одна из ключевых фигур, внесших значительный вклад в развитие франчайзинга в стране. Его компания помогла более чем 100 международным брендам выйти на рынок Узбекистана, а сегодня занимается упаковкой свыше 30 локальных брендов во франшизу. Под его руководством проводится более десяти выставок франшиз по всей Центральной Азии:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мурат Азамов

Фото: из личного архива Мурат Азамов

Фото: из личного архива

— Франчайзинговый рынок Узбекистана находится на достаточно ранней стадии своего развития. Это можно сравнить с российским рынком 2008–2010 годов, когда про франчайзинг еще знали далеко не все жители страны, но он уже становился модным направлением. Наиболее предприимчивые жители Узбекистана покупают франшизы или становятся франчайзерами, понимая: франчайзинг — это хороший, менее рискованный и зачастую более экономичный способ запуска бизнеса. В 2021 году на рынке было не больше 10 местных активно развивающихся франшиз, сейчас их уже больше 70. В целом франчайзинговый рынок Узбекистана растет примерно на 25–35% в год.

Есть сегменты, которые развиваются быстрее остальных. Образование — это один из наиболее быстрорастущих сегментов узбекского рынка. Ежегодно в Узбекистане рождается миллион детей, но государственные школы и детские сады не справляются с нагрузкой. Это разогревает рынок частного образования. Количество качественных, хорошо упакованных частных школ и детских садов в Узбекистане сейчас гораздо выше, чем во многих других странах СНГ.

Вторая ниша — общепит. Узбекистан всегда славился своей кухней и гостеприимством, местные бренды активно развиваются и даже выходят за пределы страны. Несколько членов нашей ассоциации уже вышли на рынки Таджикистана, Казахстана и на российский рынок. За последние пять лет ресторанный рынок увеличился почти в три раза и продолжает расти двузначными темпами, опережая экономику, которая сама растет на 13% в год.

В-третьих, рынок ритейла. Появляется много супермаркетов, мини-маркетов, включая узбекскую франшизу NGK, которая активно развивается. Растут косметические сети, fashion-ритейл, открываются современные торговые центры с хорошим трафиком, куда заходят и международные бренды, в том числе по франшизе.

Иностранные франшизы в Узбекистане развиваются активно. Потенциальные франчайзи считают, что успешные бренды из Казахстана, России, Европы, США или Турции обладают опытом, которого нет у них. Узбекистан — страна, где уважение к старшим глубоко укоренено в культуре, и это хорошо прослеживается в отношении к зарубежным брендам. Предприниматели доверяют их технологиям, методикам и бизнес-моделям, при этом готовы дисциплинированно выполнять стандарты, и это преимущество узбекского рынка: в местной культуре ценятся трудолюбие и кропотливость.

Этот подход приносит свои плоды. Например, самая проходимая точка KFC в мире находится в Ташкенте. Местный франчайзи оказался суперквалифицированным управленцем и настолько досконально выполнял стандарты, что добился результатов, которых не смог добиться никто в мире.

К российским брендам в Узбекистане относятся очень хорошо. Они понятны благодаря историческим, культурным и торговым связям. Российский бизнес воспринимается как опытный, а значит, сотрудничать с ним выгодно. Российские компании имеют языковое и культурное преимущество, требуется меньше адаптации учебных и маркетинговых материалов. Кроме того, общее информационное пространство СНГ помогает — многие бренды уже известны. А потребительское поведение в Узбекистане близко к российскому.

Есть специфика развития франчайзинга, отличающая запуск франшизы на рынке Узбекистана. Это страна с древней восточной культурой общения и переговоров: узбекский предприниматель, покупающий франшизу, долго принимает решение. Ему важно лично пообщаться с франчайзером. Поэтому лучше всего работают продажи на выставках, форумах, бизнес-завтраках. Второй момент — религиозная специфика. Узбекистан — мусульманская страна, и часть потенциальных франчайзи может спросить, соответствует ли договор нормам исламского права. Франчайзерам важно быть к этому готовыми. Если речь идет о запуске местных франшиз, то здесь специфики еще больше. Как правило, стандарты работы бизнеса прописаны недостаточно подробно, поэтому запуск требует много времени на документирование процессов. Также очень развита семейственность, и часто франшиза становится семейным проектом. Также франшизы активно используются как инструмент развития предпринимательских навыков у детей: наследники прокачивают управленческие компетенции, учатся работать в стандартизированной системе.

Есть некоторые законодательные несовершенства, которые пока сдерживают развитие иностранных франшиз, например, с точки зрения охраны интеллектуальной собственности и норм о неконкуренции, также отсутствует достаточная судебная практика. Однако ситуация улучшается: Ассоциация франчайзинга совместно с администрацией президента и Министерством инвестиций работает над просвещением населения, развитием франшиз и созданием акселерационных программ по выбору, покупке и запуску франшиз. Есть и грантовые программы зарубежных организаций, например Европейского банка реконструкции и развития — с его поддержкой уже создано около семи франшиз, включая Breadly, которая открыла франшизные точки в России.

На горизонте трех-пяти лет рынок будет активно расти. Доля франчайзинга в ВВП Узбекистана — 0,02%, тогда как среднемировая — 2%. В среднем по СНГ рынок франчайзинга растет на 10–15% в год, Узбекистан показывает рост выше в 2–2,5 раза. По прогнозам международных экспертов, рынок франчайзинга вырастет в 10–25 раз за ближайшие годы. Стоит посоветовать российским франшизам заходить на рынок Узбекистана как можно раньше — сейчас здесь будут насыщаться любые инициативы, можно снять сливки. Через три-пять лет рынок будет другим — насыщенным сильными игроками.

Казахстан: «зрелый молодой рынок»

Адемы Досжанова, соучредитель, вице-президент, управляющий партнер Казахстанской ассоциации франчайзинга KazFranch, эксперт Акселератора соцпроектов при КАЗНИОР, приглашенный лектор-практик по франчайзингу UIB (Международный университет бизнеса). Куратор и разработчик проектов по упаковке франчайзинговых пакетов ряда казахстанских компаний, в том числе известных One Price Coffee, Apex Pizza, «33 пингвина», ARULAR, Sandyq Sklad, VR Arena, Adili, «Кофебум», «Кренделия», «Мадлен», «Сереброфф», «КДЛ Олимп», Zakazbuketov.kz, Lanzhou, сети оздоровительных центров «Айкуне», DolceFarm и других:

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адемы Досжанова

Фото: из личного архива Адемы Досжанова

Фото: из личного архива

— Рынок франчайзинга в Казахстане показывает уверенный рост. В республике действует порядка 1,4 тыс. франчайзинговых концепций, тогда как еще десять лет назад насчитывалось лишь несколько сотен франшиз. За 2024 год объем рынка вырос приблизительно на 25%, достигнув около $12 млрд выручки — внушительный скачок, отражающий высокий спрос на франшизные бизнес-модели.

Сегменты общественного питания и розничной торговли традиционно лидируют по числу новых точек — эти отрасли понятны потребителю и быстро масштабируются через франчайзинг. Набирают обороты франшизы в сферах образования, услуг для детей, медицины, логистики — казахстанцы все больше интересуются качественным образованием, частной медициной, услугами доставки, и франчайзеры предлагают готовые концепции в этих нишах. Также появляются франшизы в фитнесе, бытовых услугах, B2B-сервисах и так далее. В целом текущее состояние рынка можно охарактеризовать как динамичное. Рынок «зрелый молодой»: с одной стороны, уже достигнута критическая масса игроков и экспертизы, с другой — потенциал для дальнейшего роста по-прежнему очень велик.

В Казахстане с 2002 года действует закон «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)»: договор франчайзинга подлежит обязательной государственной регистрации, поскольку предусматривает передачу прав на товарный знак и другие объекты интеллектуальной собственности. Регистрация, как правило, проходит через QazPatent. Сейчас профессиональное сообщество и госорганы работают над актуализацией закона, чтобы привести регулирование в соответствие с современными реалиями рынка — это еще больше повысит прозрачность и защищенность отрасли.

Казахстан стал центром притяжения для международных сетей. В ряде отраслей доля иностранных франчайзинговых проектов превышает 70%. В фастфуде, фешен-ритейле, бьюти-услугах, гостиничном бизнесе у нас широко представлены глобальные марки. По последним данным, в Казахстане представлено порядка 1050 зарубежных брендов, работающих по франчайзинговой модели. После пандемии и геополитических событий мы видим возвращение крупных мировых брендов, которые ранее уходили. Казахстан за последние годы стал своеобразным «точечным хабом» для международных сетей: бренды из Турции, России, Европы, Южной Кореи, США и Ближнего Востока активно рассматривают нашу страну как стабильный и перспективный рынок.

Отношение казахстанских предпринимателей к зарубежным франшизам традиционно прагматичное и позитивное. Иностранный бренд — это надежность бизнес-модели, стандарты, обучающие методологии, маркетинговая система и узнаваемость, что значительно сокращает путь к прибыльности. Молодое население Казахстана хорошо ориентируется в мировых трендах, поэтому новые форматы, западные стандарты сервиса, актуальные F&B- и fashion-концепции воспринимаются на ура. Очереди в первый McDonald’s, Starbucks или Zara — классические подтверждения этого спроса.

При выборе иностранной франшизы предприниматели оценивают прежде всего экономику проекта, а не страну происхождения. Американские и европейские бренды воспринимаются как высокая стандартизация и престиж, российские и турецкие — как более гибкие по инвестициям и культурно близкие. Казахстан всегда был мостом между Востоком и Западом, поэтому локальные предприниматели достаточно космополитичны: происхождение франшизы вторично, качество бизнес-модели и поддержка первичны.

Казахстан — один из немногих рынков региона, где иностранные франшизы не просто принимаются, а становятся реальными драйверами развития новых отраслей, форматов и стандартов сервиса.