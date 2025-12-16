«Задача — быть не только полезными, но современными и комфортными»

Предприниматель, обращаясь в центры «Мой бизнес» с одним запросом, например за консультацией по налогообложению, получает комплексную помощь и закрывает потребности по целому ряду задач — начиная с регистрации бизнеса без уплаты госпошлины и заканчивая выходом на внешние рынки.

Виталий Зданевич, руководитель центра «Мой бизнес» в Ростовской области

Фото: Предоставлено центром «Мой бизнес»

В Ростовской области сегодня более 180 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Востребованной формой господдержки сектора является льготное микрофинансирование. В 2025 году объем микрофинансовой поддержки бизнеса превысил 1,2 млрд руб. Донские центры «Мой бизнес» созданы на базе микрофинансовой организации АНО МФК РРАПП. По размеру капитализации — 2,8 млрд руб.— она занимает одно из ведущих мест в стране. Для предпринимателей, которые открывают бизнес по франшизе, льготные микрозаймы выступают в качестве стартового капитала. Также в центрах «Мой бизнес» мы помогаем с правовой экспертизой договора франчайзинга.

Мы постоянно мониторим динамику финансово-экономических показателей деятельности получателей финансовых услуг. Наибольшее значение достигается с клиентами Регионального центра инжиниринга, который софинансирует до 80% затрат по таким направлениям, как цифровизация бизнес-процессов, модернизация производства, сертификация продукции. Здесь мы видим положительный эффект, так как априори это компании быстро растущие, которые готовы инвестировать собственные средства в свое развитие.

Помощь «цифры»

Наша задача — быть не только полезными, но и современными, комфортными для своего клиента. Поэтому мы оцифровали услуги и меры поддержки: теперь заявки можно подать через сайт центра «Мой бизнес», а также через федеральную платформу МСП.РФ.

В целом «цифра» — это тренд последних лет: помогаем бизнесу с переходом на электронный документооборот, с подключением к системе маркировки «Честный знак», с регистрацией онлайн-кассы. В данный момент идет прием заявок на соответствующие бесплатные услуги.

Для получения консультации или участия в образовательных программах не всегда требуется очное посещение. К примеру, на днях завершили онлайн-обучение по предпринимательству для участников СВО и членов их семей. Отдельный модуль был посвящен франчайзингу. Также на сайте центра «Мой бизнес» в доступе три бесплатных онлайн-курса: по старту бизнеса, маркетингу и размещению на маркетплейсах.

Консультациями наших специалистов также можно воспользоваться дистанционно: по телефону, в онлайн-чате на сайте или в соцсетях — порядка 50 обращений ежедневно мы отрабатываем именно онлайн.

Запрос на знания

В 2025 году центрами «Мой бизнес» оказано более 10 тыс. нефинансовых услуг, включая свыше 7 тыс. экспертных консультаций по налогообложению, правовым вопросам, трудовому законодательству, защите интеллектуальных прав и т. п.

В последнее время видим наибольший запрос на обучение, особенно от предпринимателей из муниципалитетов, по теме маркетингового продвижения, брендинга и продаж. Поэтому решили провести выездные тренинги в Волгодонске, Новочеркасске, Миллерово с участием сестер Ольги и Анны Ничковых, основателей донского бренда одежды DNK RUSSIA, который уже знаменит далеко за пределами России.

По данным Минэкономразвития РФ, каждый третий предприниматель в стране в последние несколько лет проходил обучение. Благодаря полученным новым навыкам 41% предпринимателей улучшил рабочие процессы, 25% увеличили доходы или сократили издержки, 23% повысили узнаваемость продукции. Поэтому линейка обучающих программ в центрах «Мой бизнес» постоянно расширяется, обновляется. Качество программ обеспечивается строгим отбором в реестр образовательных программ, рекомендованных Минэкономразвития.

Мы также выступаем как полноценная площадка для коммуникации бизнеса, власти, деловых объединений, являясь заметным событийным центром деловой жизни региона, и эта работа тоже имеет просветительский характер. Ежегодно организуем уже ставший традиционным фестиваль донских брендов «Мой бизнес. Наш маркет», который дает дополнительную возможность для локальных товаропроизводителей заявить о себе, обрести новых партнеров и лояльных клиентов, а также получить новые знания и вдохновение для дальнейшего роста. Совместно с деловым объединением «Опора России» осенью этого года мы провели крупную конференцию по маркетплейсам, обсудили проблемы, с которыми сталкиваются селлеры, собрали проблемные моменты и передали информацию в Минэкономики РФ, которое активно участвует в доработке закона о платформенной экономике. В декабре проводим сессию по налоговой реформе 2026 года, собираем экспертов, которые дадут рекомендации, как подготовиться к новшествам, что на сегодня для бизнеса, в том числе работающего на рынке франшиз, является архиважным.