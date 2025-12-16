Время киберигроков

Компьютерные клубы все чаще становятся центрами притяжения молодых людей, предлагая им качественный сервис и уникальный игровой опыт. Для бизнеса это шанс занять свободную нишу в своем регионе и начать стабильно зарабатывать на востребованном у нового поколения хобби.

Фото: Предоставлено компанией Colizeum

Компьютерный клуб как комьюнити

Глобальный рынок киберспорта переживает бум. По прогнозу американской консалтинговой компании Market.us, с 2024 по 2033 год этот рынок (включая доходы от спонсорства, рекламы, медиаправ, гонораров издателей игр и продажи товаров) будет в среднем увеличиваться на 21,9% ежегодно и достигнет $16,7 млрд. Стремительный рост объясняется тем, что благодаря прямым трансляциям игры становятся доступными все большему количеству участников из любых точек мира, говорится в отчете Market.us.

Эти тенденции наблюдаются и в России. Так, объем рынка игровых клубов увеличился в 2024 году на 13% по сравнению с 2023 годом и составил 26 млрд руб., по данным Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры (АРКИ). В 2025 году рост продолжится и составит 10–15%, прогнозируют в ассоциации. При этом количество игровых клубов увеличилось с конца 2024-го на 10% и достигло более 3,4 тыс. точек в начале сентября 2025 года, рассказал директор АРКИ Павел Голубев. По его словам, клубы популярны потому, что привлекают гостей комфортной атмосферой для игры и возможностью провести время с единомышленниками и друзьями, даже с семьей. Почти 78% аудитории сети киберспортивных клубов и арен Colizeum приходят в клубы за общением и атмосферой, подтверждает сооснователь компании Николай Антонов.

В России на один игровой клуб приходится 42 тыс. человек. Для сравнения: в Казахстане на один клуб приходится 13 тыс. человек, во Вьетнаме — 22 тыс. человек.

Именно в клубах более опытные игроки делятся знаниями с новичками, говорит представитель Федерации компьютерного спорта (ФКС). Помимо этого, все участники соревнуются друг с другом и проводят турниры между собой. «В некоторых сетях начинают разрабатывать новые форматы для привлечения игроков и организовывают секции с тренерами, в том числе бесплатные»,— рассказывает представитель ФКС.

На популярность компьютерных клубов влияет и высокая стоимость мощных игровых ПК для домашнего использования, продолжает представитель ФКС. «Поэтому клубы становятся точками доступа к современному оборудованию»,— говорит он. Подавляющему числу клиентов сети Colizeum важно наличие мощного оборудования, которое позволяет бюджетно играть в любимые игры, подтверждает Николай Антонов: «Далеко не у каждого пользователя есть возможность собрать у себя дома компьютер уровня киберспортивной арены».

Региональный потенциал

По данным АРКИ, две трети компьютерных клубов находятся в регионах, остальные приходятся на Москву и Санкт-Петербург. В регионах существует незакрытый спрос на недорогой развлекательный досуг, который как раз и способны удовлетворить клубы, объясняет господин Голубев. В региональном городе современная киберарена моментально становится культурным и социальным хабом для молодежи, местом притяжения, добавляет сооснователь Colizeum Дмитрий Смуров.

Сооснователь сети киберспортивных клубов и арен Colizeum Дмитрий Смуров

Фото: Предоставлено компанией Colizeum Сооснователь сети киберспортивных клубов и арен Colizeum Дмитрий Смуров

Фото: Предоставлено компанией Colizeum

При этом выручка клубов в небольших городах сопоставима с выручкой в городах-миллионниках, а иногда может и превышать ее, по данным исследования АРКИ. «У нас есть примеры того, как партнеры открывают клубы в малых городах с населением до 50 тыс. человек и получают финансовые показатели, сопоставимые со средними значениями в городах-миллионниках»,— говорит господин Смуров. Это связано с тем, что стоимость аренды торговых площадей в региональных городах ниже, чем в столицах. При этом запросы целевой аудитории на качественный досуг сопоставимы с запросами жителей Москвы, утверждает Дмитрий Смуров. «Это создает очень привлекательную экономику для бизнеса»,— заключает он.

АРКИ оценивает потенциальную емкость рынка компьютерных клубов в 10 тыс. точек. Таким образом, рынок пока далек от насыщения и может вырасти почти в три раза.

30 млн человек составляют аудиторию российских компьютерных клубов. 96,3 тыс. игровых мест располагаются в клубах.

Это открывает широкие перспективы для предпринимателей, которые хотят открыть свой компьютерный клуб, уверен Павел Голубев. «Но важно понимать, что это капиталоемкий бизнес, а также он требует максимального вовлечения собственника в управление. Неудачные кейсы, когда люди вкладывались в клуб, а он закрывался через полгода-год,— это примеры того, как собственники или управляющие недооценили важность локации, конкуренции, уровня сервиса и объема маркетинговых вложений»,— предостерегает он.

Решением может стать открытие клуба по франшизе. «Ее основное преимущество — сформированная опытом предыдущих открытий база знаний, помощь в подборе локации, пул поставщиков, обкатанные процессы и сотни миллионов рублей, уже вложенных в бренд и узнаваемость клубов франшизы»,— перечисляет Павел Голубев.

В рейтинге Forbes «30 самых выгодных франшиз» в 2025 году первое место принадлежит Colizeum. По расчетам издания, инвестиции в открытие франчайзинговой точки под брендом сети составляют в среднем 7 млн руб., окупаемость наступает через 17 месяцев. При этом среднегодовая выручка франчайзинговой точки — 11,5 млн руб., чистая прибыль — 9,6 млн руб.

Сооснователь сети киберспортивных клубов и арен Colizeum Николай Антонов

Фото: Предоставлено компанией Colizeum Сооснователь сети киберспортивных клубов и арен Colizeum Николай Антонов

Фото: Предоставлено компанией Colizeum

По словам Николая Антонова, в последние два года компания наблюдает значительное увеличение числа запросов на франшизу. По итогам 2023 года у Colizeum было 422 франчайзиновые и 3 собственные точки, в конце 2024 года — уже 513 франчайзинговых и 5 собственных точек. «Сейчас количество франчайзинговых клубов приближается к 600 точкам»,— говорит господин Антонов.

Личный опыт

Чаще всего, выбирая ту или иную франшизу, предприниматель делает выбор в пользу известного, сильного бренда. Так, Екатерина Чуйкова выбрала франшизу Colizeum из-за высокой узнаваемости бренда и успешной репутации компании, рассказала она “Ъ”. На сегодняшний день госпожа Чуйкова открыла два компьютерных клуба по франшизе Colizeum в Москве: один площадью 163 кв. м — в декабре 2024 года, второй площадью 300 кв. м с автосимуляторами (компьютерная программа, имитирующая вождение автомобиля) и собственной кухней — в марте 2025 года. «Киберспорт продолжает развиваться, и потребность в качественных игровых пространствах для проведения турниров и отдыха только растет»,— объясняет Екатерина Чуйкова выбор отрасли для инвестиций.

На этапе запуска компьютерного клуба предпринимательница столкнулась с рядом трудностей. Так, возникли сложности с подбором персонала, кроме того, команде не хватало знаний об организации компьютерных турниров. Управляющая компания Colizeum помогла решить эти проблемы, а еще предоставила пошаговую инструкцию по запуску клуба и стандарты оформления и брендирования, оказала помощь с продвижением клуба, делится Екатерина Чуйкова. «Сейчас мы вышли на тот уровень, когда большинство решений принимаем самостоятельно,— говорит предпринимательница.— За время работы мы накопили достаточно опыта, чтобы уверенно управлять клубом, адаптироваться под спрос, запускать локальные акции и взаимодействовать с партнерами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено компанией Colizeum Фото: Предоставлено компанией Colizeum

Франчайзи Colizeum достаточно самостоятельны в принятии решений, подтверждает Дмитрий Смуров: они могут сами выбирать поставщиков и локацию для клуба, определять, каким будет его внутреннее наполнение. Управляющая компания только дает партнерам рекомендации, при этом она гарантирует своим франчайзи поддержку персонального менеджера, быструю IT-поддержку, федеральный маркетинг, юридическую и лицензионную поддержку, предоставляет поставщиков, помогает с выбором локации и обучает персонал, перечисляет он.

По словам Екатерины Чуйковой, средний чек в первом клубе составляет около 440 руб., во втором — 560 руб. При этом среднее время посещения — два-три часа. Постоянные клиенты приходят в клубы три-четыре раза в неделю, но есть и те, кто приходит в них каждый день. «Чтобы привлекать новых посетителей, мы регулярно проводим акции, а также прислушиваемся к пожеланиям наших гостей, стараемся внедрять то, что им интересно»,— говорит госпожа Чуйкова.

Предпринимательница планирует сфокусироваться на дальнейшем расширении услуг в своих клубах. «Наша цель — не просто развивать сеть, а создавать полноценное досуговое пространство,— объясняет она.— Гости должны не только комфортно поиграть на компьютере или PlayStation, но и вкусно поесть и провести свое мероприятие в закрытой комнате».

Отдых для туристов

Дмитрий Нужный выбрал франшизу Colizeum, вдохновившись рекомендациями знакомого и увидев потенциал растущего рынка киберспорта. «Я видел готовую бизнес-модель, отлаженные процессы бренда и понимал, что это значительно снижает риски по сравнению с независимым запуском,— рассказывает предприниматель.— Франчайзер предоставил все: от дизайн-проекта и спецификации оборудования до юридической поддержки и маркетинговых материалов».

Свой клуб Дмитрий Нужный открыл в 2019 году в торгово-развлекательном комплексе «Горки Мол» на Красной Поляне в Сочи. Предприниматель занял помещение площадью 100 кв. м на первом этаже здания с отдельным входом, где разместил 25 компьютеров. Однако в 2022 году ему не продлили договор аренды и клуб был вынужден спешно переехать на третий этаж того же ТЦ, увеличив площадь и количество компьютеров до 30 машин. А в начале октября этого года клуб обновил весь парк оборудования до последнего поколения видеокарт и процессоров и открыл новую зону еще на десять мощных ПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено компанией Colizeum Фото: Предоставлено компанией Colizeum

По словам Дмитрия Нужного, самыми затратным статьями расходов на старте стали ремонт и закупка игрового оборудования. «При правильном управлении и благодаря удачной локации мне удалось выйти на окупаемость примерно за полтора года, что для проектов с таким количеством ПК является хорошим показателем»,— рассуждает предприниматель.

Будучи москвичом, Дмитрий Нужный столкнулся с необходимостью частых поездок в Сочи для контроля ремонтных работ. Ему помогла управляющая компания Colizeum. Она предоставила четкие чек-листы и пошаговые инструкции, назначила персонального менеджера, который контролировал подрядчиков и соблюдение стандартов бренда. Поддержка УК позволила предпринимателю избежать многих ошибок и открыться в запланированные сроки, уверен Дмитрий Нужный. Сегодня Colizeum играет роль стратегического партнера, обеспечивая маркетинговую поддержку, юридические консультации и обновления программного обеспечения, добавляет он. При этом все решения по ведению бизнеса франчайзи принимает самостоятельно, но в рамках утвержденных стандартов бренда, подчеркивает господин Нужный.

Ключевая аудитория клуба — гости курорта Красная Поляна: туристы и молодые люди 18–35 лет, которые ищут современный и качественный досуг после катания на склонах или прогулок. Посетители проводят в заведении порядка трех-четырех часов, средний чек составляет 1,5–2 тыс. руб. В пиковое время зимнего сезона клуб еженедельно принимает несколько сотен гостей.

Франшиза игрового клуба на примере лидера ведущих рейтингов франшиз – Colizeum 6% от ежемесячного оборота составляет сумма роялти.

250 тыс. руб. составляет минимальная прибыль в месяц франчайзингового компьютерного клуба.

Как минимум 15 компьютеров необходимо установить во франчайзинговом игровом клубе.

Примерно каждые пять лет необходимо обновлять компьютерный парк.

Больше 1,5 млн уникальных посетителей составили аудиторию Colizeum в 2024 году.

На 20% увеличилась выручка компьютерных клубов Colizeum в 2024 году.

1 минуту 30 секунд составляет среднее время ответа поддержки Colizeum своим франчайзи.

ВИП-комнаты и дружба с клиентами

Евгений Демидов давно увлекался компьютерными играми. Открыть свой клуб он решился после ухода из автобизнеса. С целью оптимизации затрат начал строить сразу две арены в Санкт-Петербурге и открыл их в сентябре 2023 года с разницей в семь дней. «Я считаю, что открывать первый бизнес лучше с сильным партнером, поэтому выбрал лидера рынка киберспортивных арен — компанию Colizeum»,— объясняет Евгений Демидов.

Большая часть инвестиций ушла на закупку компьютеров и установку систем вентиляции и кондиционирования в помещении клуба. В выборе локаций Евгению помог франчайзер. В результате один клуб вышел на самоокупаемость в первый же месяц, второй — на четвертый месяц работы.

С момента открытия в обоих клубах уже была проведена реконструкция. В одном клубе добавили ВИП-комнаты на одного и двух гостей, в другом — переделали комнату с ТВ в комнату для одного игрока, а ТВ перенесли в общий зал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено компанией Colizeum Фото: Предоставлено компанией Colizeum

По словам Евгения Демидова, все вопросы, которые возникают в ходе ведения бизнеса и требуют согласования франчайзера, решаются быстро. «Персональный менеджер очень отзывчивый. Даже если вопрос не в зоне ответственности управляющей компании, он все равно не остается без ответа»,— говорит предприниматель.

Средний чек в клубах составляет 400–500 руб., а среднее время пребывания — три-четыре часа. При этом ключевая аудитория обоих клубов — студенты и мужчины 25–40 лет, в один из клубов также приходит много девушек в возрасте 20–30 лет, рассказывает Евгений Демидов. «Есть гости, которые приходят каждый день и уже знают всех администраторов и меня. Мы с ними общаемся, дружим»,— делится предприниматель.

Жители цифровой среды

Основная аудитория компьютерных клубов — молодежь, преимущественно рожденная после 2000 года, для которой цифровая среда является привычной, рассказывает представитель ФКС. «Сегодня, когда клубы становятся доступными практически каждому, а в информационном поле активно распространяются тренды на цифровой досуг, молодежь все больше вовлекается в киберспорт,— говорит он.— Наиболее подходящей аудиторией ее делают высокая социальная активность, стремление к высшим достижениям и наличие времени для усердных, регулярных тренировок».

По словам Николая Антонова, 45% аудитории Colizeum составляют люди в возрасте от 19 до 24 лет, 27% — посетители младше 18 лет. «Для этой аудитории видеоигры и киберспорт не просто развлечение, а неотъемлемая часть их культуры, социализации и досуга. Это их "родная" среда. Они выросли на этом, для них это такой же естественный способ проведения времени, как для предыдущих поколений — поход в кино или на спортивный матч»,— говорит он.

Помимо России, франчайзинговые клубы Colizeum работают еще в 18 странах мира. Основной упор при экспансии сейчас идет на страны СНГ и Ближнего Востока, но компания расширяется и на Европу с Азией. Например, в этом году Colizeum открыла свой второй франчайзинговый клуб в Испании.

Молодые люди охотно тратят деньги на посещение клубов, утверждает Дмитрий Смуров: «Для них качественный досуг и хобби — это приоритетная статья расходов. Они могут экономить на другом, чтобы несколько раз в неделю прийти в компьютерный клуб, потому что здесь они получают максимальную ценность: общение и эмоции. К тому же стоимость игры в наших компьютерных клубах начинается от 140 руб. за час». При этом больше половины клиентов Colizeum работают либо совмещают работу с учебой, показали результаты опроса, проведенного компанией среди более 5 тыс. ее посетителей в конце 2024 года.

Киберспорт окончательно вошел в мейнстрим. Увеличивается количество крупных турниров, растут призовые фонды, популяризацией киберспорта занимаются медийные личности. Благодаря этому постоянно привлекается новая аудитория. «Это напрямую конвертируется в посещаемость наших арен, где фанаты могут собраться вместе, поболеть за свои любимые команды и почувствовать себя частью комьюнити»,— заключает Дмитрий Смуров.

