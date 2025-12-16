Франшиза «Маслофф» набирает скорость

Экспресс-замена масла и других автожидкостей в автомобиле — сервис, быстро набирающий популярность у автолюбителей. При этом данный рынок еще имеет большой запас роста, отмечают владельцы франшизы «Маслофф», которая сегодня выходит на лидирующие показатели по масштабированию сети франшиз в этом сегменте. Рассказываем, для кого подходит это направление бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Морозов, генеральный директор ООО «Ойл Мастер»

Фото: Предоставлено «Маслофф» Артем Морозов, генеральный директор ООО «Ойл Мастер»

Фото: Предоставлено «Маслофф»

Обстоятельства приучают к хорошему

Услуга экспресс-замены масла сегодня на пике интереса пользовательской аудитории, отмечают в сети «Маслофф», которая развивается в этом направлении с 2009 года. «Сегодняшнее состояние авторынка в России сложное: автопарк стареет, автовладельцы понимают, насколько важно беречь свою машину и сделать максимум для продления срока ее эксплуатации. Они стараются не пропускать сроки замены масел»,— рассказывает Артем Морозов, генеральный директор ООО «Ойл Мастер» (сеть «Маслофф»).

При этом, отмечают в компании, автолюбители стали ценить свое время и качество. Купить в магазине масло и потом ехать в СТО для его замены — такой подход уже неудобен. «А значит, этот сервис должен быть клиентоориентированным,— подчеркивает Артем Морозов.— Надо минимизировать стресс и временные затраты автовладельца, дать ему скорость и удобство в получении такой простой услуги».

Явная тенденция авторынка — обращаться на СТО в основном с дорогостоящим ремонтом, а для решения мелких задач использовать сервисы экспресс-услуг. При этом снижается интерес к «гаражным мастерам»: люди хотят качественного обслуживания по выверенным стандартам. «Задача таких сетевых услуг по замене масла, как наша,— окончательно увести рынок от сомнительного сервиса низкого уровня,— говорит Артем Морозов.— Сегодня автолюбители могут получить в экспресс-точках быструю, качественную услугу. Это почти как в "Формуле-1" на пит-стопе. Нужно лишь заехать в сервис замены масла на 20–30 минут, где клиента уже ждут, и вскоре отправиться дальше по своим делам».

В вопросе замены автожидкостей сегодня нужно держать руку на пульсе — сейчас в России появляется много новых видов автомобилей, двигатели создаются по новым технологиям, растут требования к их производительности, нужно также учитывать и подход разных школ автопрома (азиатская, американская и европейская). Все это требует индивидуального подхода к подбору расходного материала. Экспресс-точки замены масла избавляют автовладельцев от такой рутины. Кроме того, такой подход защитит автолюбителей и от контрафакта в категории ГСМ.

Партнерство как «химия»

В 2021 году владельцам сети станций экспресс-замены масла «Маслофф» стало понятно, что более эффективно будет масштабироваться по франчайзинговой модели. «Мы увидели в этом формате большой потенциал, поняв, что услуга необходима большинству автомобилистов. Смотрим в завтрашний день, планируя выйти из Московского региона дальше на Россию. При этом мы тщательно подбираем партнеров. Вообще, понятие "партнерство" для нас не пустое слово. Мы не "продаем франшизу", а ищем людей, с кем говорим на одном языке, в бизнесе, как и в личных отношениях, тоже важна "химия". Ценим готовность партнера включаться в операционный контроль и управление как минимум на старте»,— отмечает Артем Морозов.

Еще одно важное требование компании к франчайзи — любовь к продукту, углубленное понимание того, что ты делаешь. «Этот бизнес реально ответственный, но это не предостережение, а причина гордости. Наши партнеры рассказывают свои истории, и часто мы слышим: "С детства интересно было копаться в «железе», мне это нравится". Автомобиль — мужская тема, но у нас есть и франчайзи-дама, которая не просто любит автомобили, а увлечена этой техникой, разбирается в обслуживании машин,— говорит Артем Морозов.— Без любви к своему делу и направлению, будь ты безмерно талантлив, устойчивого результата добиться будет сложно».

В 2025 году сеть «Маслофф» насчитывает уже одиннадцать партнеров, у 80% из которых есть повторные открытия и хорошие показатели в динамике. В «Маслофф» приветствуют желание собственников бизнеса развиваться, поэтому применяют принцип «лучше меньше, да лучше»: франчайзи не так много, зато сеть растет вполне активно. Здесь ждут не столько инвесторов, сколько тех, кто готов погружаться в бизнес.

«Мы очень требовательно подходим к выбору партнеров, чтобы быть уверенными в соблюдении стандартов сети. Формируем партнерский клуб по всей стране. Задача — позиционирование услуги замены масла как понятного и качественного сервиса, не ассоциирующегося у клиента с "гаражным сервисом". Наш главный судья в этом — конечный клиент. Своей лояльностью он голосует за нашу работу»,— поясняет Артем Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено «Маслофф» Фото: Предоставлено «Маслофф»

Факторы качества

Чтобы гарантировать клиентам достойный сервис, нужны профессионализм сотрудников, качество продукции и автоматизация некоторых процессов. В «Маслофф» широкий ассортимент оригинальных масел и расходников с понятной историей происхождения. Сеть работает с проверенными поставщиками. Технические специалисты подбирают материалы для клиентов, анализируя характеристики автомобилей и индивидуальные условия эксплуатации. С 2024 года «Маслофф» запустил и собственный бренд масел (производится на заводе, ранее принадлежащем компании Shell). В этом свои плюсы: товар всегда в наличии, нет проблем с логистикой и сроками поставок, а характеристики смазочных материалов «Маслофф» проверены авторитетными российскими лабораториями и соответствуют самым высоким требованиям автопроизводителей.

Что касается сотрудников пунктов сети, то «Маслофф» помогает с их воспитанием, аттестацией и в целом с созданием команды. Это действительно уникальная система подготовки, помогающая партнерам делать профессионалов быстро и качественно. Даже опытные сотрудники проходят курсы повышения квалификации. Программы постоянно обновляются, дорабатываются ведь нужно держать руку на пульсе. Таким образом, в любом центре сети, как в своих, так и у франчайзи, обеспечен равный, высокий уровень качества обслуживания.

Есть куда расти

Модель франшизы «Маслофф» не сразу набирает скорость. Услуга замены масла не востребована ежедневно, и к этому франчайзи должны быть готовы, предупреждают в компании. Существует период раскачки бизнеса, средний срок окупаемости такого экспресс-центра — около двух лет. Открытие точки потребует от 4 млн до 8 млн руб. Но зато это неплохой потенциал для развития. «Даже в своем домашнем регионе — это Москва и область — мы пока и на треть не освоили рынок, а значит, есть куда расти»,— считает Артем Морозов. Он отмечает, что, на 50 тыс. жителей населенного пункта требуется одна станция по замене масла, так что потенциал рынка колоссальный.

Конкуренты есть, но разные, говорит Артем Морозов. По его словам, неплохо себя показывают игроки этого сектора в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в Москве также есть локальные игроки. При этом с 2023 года сеть «Маслофф» включена в реестр рекордов России как крупнейшая сеть экспресс-замены масла в стране. «Сейчас, скорее, конкуренцию нам могут составлять не коллеги по сегменту, а центры технического обслуживания, куда люди пока еще по привычке едут менять масло в своем авто. Либо "гаражные сервисы" как опять же привычное место замены жидкостей и расходников в машине. Но это точно не конкуренты по скорости, технологичности и удобству. Мы поднимаем услугу на качественно новый уровень, меняем сам подход клиента к уходу за своим автомобилем. Важно, чтобы автовладельцы более осознанно выбирали место, где будет обслуживаться их машина. Только качественная забота об авто может гарантировать долгий срок его службы».

Задача «Маслофф» на сегодня — привлекать таких партнеров, которые будут готовы открывать мини-филиалы на территории своего развития. В 2025 году сеть намерена развиваться в Центральном федеральном округе, а в 2026 году — выйти на всю Россию.

Марина Лепина