Трамп назвал стрельбу на пляже Бонди в Сиднее «антисемитской атакой»

Президент США Дональд Трамп на рождественском приеме в Белом доме назвал стрельбу в австралийском Сиднее «антисемитским нападением». Он также выразил соболезнования жертвам стрельбы, которая накануне произошла в Брауновском университете в США.

«В Австралии, как вы знаете, это было ужасное нападение. И это, очевидно, было антисемитское нападение»,— сказал господин Трамп (цитата по CNN). Он добавил, что испытывает большое уважение к человеку, который обезоружил одного из нападавших.

По последним данным, при стрельбе на пляже Бонди в Сиднее погибли 16 человек, еще 42 ранены. Нападение в первый день еврейского праздника Ханука устроили два человека. Полиция Австралии назвала происшествие терактом. Одного из стрелявших обезоружил 43-летний владелец фруктовой лавки Ахмад аль-Ахмед. Он получил ранение и находится в больнице.

Стрельба в Брауновском университете произошла 13 декабря. Два человека погибли, еще восемь ранены.