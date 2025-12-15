В Новороссийске 15 декабря проведут учебные стрельбы

В акватории морского порта Новороссийск 15 декабря с 9 до 13 часов пройдут учения с участием сил Новороссийской военно-морской базы. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Основная цель учений — отработка действий по отражению атак беспилотных катеров и беспилотных летательных аппаратов, включая проведение практических стрельб из артиллерийских установок с причалов Военной гавани.

В связи с проведением учений, в указанном районе будет запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств. Ограничения распространяются на суда, не зарегистрированные в государственных реестрах, прогулочные суда, спортивные парусные суда, а также на надувные плавсредства и суда, используемые для водных видов спорта, такие как гидроциклы, виндсерфинг и сапборды.

Кроме того, в период проведения учений любые подводные работы и водолазные спуски, включая спуски с берега, также будут запрещены.

Андрей Николаев