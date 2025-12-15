Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила Росавиация. Аналогичные ограничения действуют в аэропорту Волгограда.

По информации ведомства, приостановка отправки и выпуска самолетов необходима для обеспечения безопасности полетов. Домодедово и Жуковский приостанавливают полеты третий раз за сутки.

Спустя примерно 40 минут оба аэропорта возобновили работу. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вблизи города сбит беспилотник.