В Колумбии в ДТП со школьным автобусом погибли 16 человек

В департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии школьный автобус сошел с дороги и упал в овраг с высоты более 20 м. В результате погибли 16 человек, около 20 ранены. Всего в автобусе находилось более 40 человек, сообщает El Tiempo.

Пострадавшие были доставлены в больницы. Среди пассажиров были подростки от 16 до 18 лет. В автобусе не было учителей, так как школьники организовали поездку в город Толу самостоятельно, чтобы отметить окончание учебы.

Спасатели продолжают работу на месте аварии. Началось расследование для установления причин аварии и подтверждения числа погибших и пострадавших.