Силы ПВО сбили 56 беспилотников над Россией за четыре часа

Средства ПВО России уничтожили 56 беспилотников ВСУ над российскими регионами с 16:00 до 20:00 мск. Больше всего — 24 БПЛА — сбито над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны.

Помимо Белгородской области, беспилотники уничтожены над следующими регионами:

  • 17 — над Брянской областью;
  • пять — над Тульской областью;
  • три — над Курской областью;
  • по два — над Калужской и Рязанской областями, а также над Московским регионом;
  • один — над Воронежской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о четырех пострадавших, среди них один ребенок. В Курской области, по словам губернатора Александра Хинштейна, пострадала женщина. В Тульской, Калужской, Рязанской и Брянской областях пострадавших и разрушений нет, заявили главы регионов. Главы остальных регионов атаку пока не комментировали.

