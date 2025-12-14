Взять и всех поделить

В преддверии выборов в Госдуму-2026 в России вновь заговорили о судьбе «демократического электората». Тон дискуссии задали в администрации президента, где считают, что эта ниша освоена системными политиками не до конца. Сами партийцы, как выяснил “Ъ”, не уверены в целесообразности прицельной работы с таким избирателем. Эксперты же указывают, что демократически настроенных граждан сейчас от 10% до 30%, но их симпатии поделены между несколькими партиями.

Вопрос о демократическом электорате участники недавнего конгресса Российской ассоциации политконсультантов подняли в контексте перспектив «Яблока» на выборах в Госдуму-2026. Шансы этой партии начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев оценил скептически, но отметил, что «в общем-то демократическая ниша "Новыми людьми" до конца не закрывается».

Сами «новолюди» оценили свое позиционирование иначе. «"Яблоко" гораздо более либеральная партия, чем мы»,— отметил зампред «Новых людей» Александр Даванков. «Если вешать ярлыки, на нас можно повесить правоцентристский ярлык… Мы бы не хотели, чтобы на нас табличку "либералы" вешали»,— пояснил он. При этом, по словам господина Даванкова, его партия «не хотела бы завоевывать все возможное пространство» на этом фланге.

Левые думские партии настроены по поводу демократов еще более скептически.

В КПРФ, по словам источников “Ъ” в партии, вопрос о «рассерженных горожанах» как потенциальном источнике дополнительных голосов поднимался на ноябрьском пленуме ЦК. Но в необходимости конкретных действий в этом направлении в руководстве Компартии не уверены. А в «Справедливой России» и вовсе заявили, что сомневаются в высоком потенциале соответствующих электоральных групп. «Те, о ком вы говорите, на выборы не пойдут, большого смысла с ними работать мы не видим»,— пояснил источник “Ъ”.

ЛДПР, как заверили “Ъ” источники, знакомые с ситуацией в партии, все же намерена побороться за «горожан», особенно в провинции. В ее распоряжении остается несколько регионов, где позиционирование ЛДПР четко считывается населением как «оппозиционное», указал один из собеседников: «Это не только Дальний Восток, сюда же — часть центральной России».

Единственной партией, работающей прицельно и исключительно с демократическим электоратом, остается «Яблоко», но перспективы его участия в выборах-2026 пока неочевидны. Против активистов и руководителей партии возбуждаются административные и даже уголовные дела, из-за чего список «яблочников» может лишиться десятков известных в партии политиков, включая и ее лидера Николая Рыбакова.

По оценке политтехнолога Дмитрия Еловского, демократический электорат условно делится на «либерально настроенный» и «прогрессистский» и в совокупности составляет от 10 млн до 20 млн человек (всего в России около 110 млн избирателей): «Вилка большая, потому что многие сейчас не проявляются». «Прогрессистов», которые лояльно настроены к власти и при этом считают, что государство должно развиваться и сохранять свободы, в том числе личные, порядка 15 млн, и преимущественно это жители больших городов, добавляет эксперт.

Политолог Илья Гращенков полагает, что демократически настроенных граждан в России еще больше — до трети от общего числа голосующих.

В их числе «старые либералы», для которых важнее всего политические права и свободы, западники и просто «вольные люди», которые выступают за «власть народа» вне процедур. Их предпочтения сейчас преимущественно делятся между «Новыми людьми», «Яблоком» и ЛДПР, а также внесистемными игроками, считает эксперт: «"Новые люди" привлекают большую часть тех, кто раньше либо вообще не голосовал, либо был сторонником несистемной оппозиции».

«Новых людей» многие избиратели выбирают по принципу «другого варианта все равно нет», уточняет господин Еловский: «Было время, когда демократы голосовали и за коммунистов, но это было протестное голосование». В сухом же остатке интересы этой категории граждан по-настоящему не представляет ни одна из партий, убежден эксперт: «"Новые люди" пытаются с ними работать, но доверяют ли эти граждане "Новым людям"? Думаю, что скорее не очень». Однако оставить позицию этих избирателей совсем без внимания для партийцев все же неправильно, поскольку это активная и зарабатывающая часть населения, резюмируют оба эксперта.

Григорий Лейба