«Расчеты на стол!»

Депутаты Ярославской областной думы призвали исполнительную власть ввести в регионе Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Они полагают, что это поддержит бизнес в условиях снижения порога по НДС. В региональном минфине отказ от АУСН объясняют тем, что около половины доходов в этом случае уйдет в федеральный бюджет. Сторонники идеи говорят о том, что в случае отказа часть бизнеса перерегистрируется в других областях, где режим уже действует.

Михаил Боровицкий

Михаил Боровицкий

Ряд депутатов Ярославской областной думы призвали правительство региона ввести Автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Дискуссия возникла на заседании думы 21 ноября.

Режим АУСН позволяет предприятиям малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения с оборотом от 20 до 60 млн руб. избежать введения НДС с 2026 года. Ставка налога на АУСН 8% с оборота выше, чем сейчас (6%), но ниже, чем при применении НДС (6+5%). Решение о введении режима принимают региональные власти. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранее с такой инициативой выступил региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров. На заседании думы депутат Сергей Хабибулин спросил министра финансов Алексея Долгова, почему Ярославская область не вводит АУСН.

Министр финансов Ярославской области Алексей Долгов

Министр финансов Ярославской области Алексей Долгов

«Да, хотелось бы, только 46% этого дохода будет зачисляться в федеральный бюджет при переходе на АвтоУСН. Практика применения в других регионах не очень большая. Регионов много, а пользуются немного. Приложение АвтоУСН обязывает показать все свои доходы и расходы, сделать их более прозрачными»,— ответил министр финансов региона.

Депутат Сергей Хабибулин обратил внимание, что введение режима нужно, в первую очередь, для поддержки местного малого бизнеса.

«До этого, да, я согласен с вами, чтобы было платить проще упрощенку 6%, а не АУСН 8%. Но теперь-то предпринимателям придется 11-13% от оборота платить вместе с НДС. И АУСН это для них хотя бы какая-то помощь»,— сказал депутат Сергей Хабибулин.

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий сообщил, что вопрос введения режима обсуждался с региональным отделением организации предпринимателей «ОПОРА России», по подсчетам которой потери областного бюджета от введения АУСН составят 700 млн руб.

«И второе, как показала практика других регионов, очень малое количество переходит в связи с тем, что не все готовы раздеваться. И исходя из этого я не стал инициировать работу с правительством для того, чтобы все-таки принять решение о переходе на автоматизируемую систему»,— сказал спикер облдумы Михаил Боровицкий.

Председатель комитета по экономике Максим Вахруков не согласился с оценкой о потере бюджетом 700 млн при введении АУСН. По его мнению, налоговая база за счет новой системы вырастет, так как облагаться будут 8% от оборота, а не 6%.

Максим Вахруков

Максим Вахруков

«Ярославская область является одним из примеров, что когда налоговая нагрузка понижается, сумма налога по факту вырастает. Именно за счет того, что часть предпринимателей, которые ранее не пробивали выручку, которые ранее дробились, они спокойно перейдут на этот режим работы и будут платить полноценные некриминальные деньги»,— заявил Максим Вахруков.

Господин Вахруков отметил, что режим АУСН действует до конца 2027 года, что даст предпринимателям возможность в течение двух лет перестроиться под новое налоговое законодательство. Он попросил спикера все же инициировать работу с региональным правительством.

«Раньше эта система была не настолько нужна и выгодна, как она стала нужна и выгодна сегодня в связи с таким существенным троекратным снижением порогов для начисления НДС. Это очень серьезный шаг навстречу нашим предпринимателям»,— сказал Максим Вахруков.

Сергей Хабибулин добавил, что часть ярославских предпринимателей может зарегистрировать свой бизнес в регионах, где есть АУСН, и тогда ярославский бюджет потеряет эти доходы.

Сергей Хабибулин

Сергей Хабибулин

«Почему только смотрят на доходы, а на то, что предприниматели могут разориться, не смотрят. Это самое главное. Я все-таки просил бы вернуться к обсуждению этого вопроса, потому что множество предпринимателей не знает, что делать с 1 января 2026 года»,— сказал господин Хабибулин.

Михаил Боровицкий отметил, что в условиях сложностей с бюджетом изменение налогового законодательства на уровне региона должно подкрепляться точными расчетами.

«Пожалуйста, расчеты реальные на стол, не слова. Я очень плохо понимаю: и федерации мы станем платить 46%, и здесь больше получим доходов, так за счет чей счет свадьба-то? Я уверен, что через непродолжительное время мы встанем перед дилеммой: либо увеличивать госдолг, либо срезать закладываемые суммы в бюджет»,— парировал Михаил Боровицкий.

Слово взял и председатель бюджетного комитета Александр Гончаров. По его словам, только два региона Центрального федерального округа не ввели АУСН, среди них и Ярославская область. Господин Гончаров отметил, что точные расчеты должно представить Министерство финансов Ярославской области.

Александр Гончаров

Александр Гончаров

«Предприниматели звонят и говорят, что АУСН для них тоже не сахар, но это хоть один из вариантов посмотреть свои бизнес-планы на будущий год. Поэтому я бы тоже просил вас дать на поручение, чтобы совместно с Минфином обсчитать более точно прогноз по доходной и расходной части и представить нам на рассмотрение»,— сказал председатель комитета по бюджету Александр Гончаров.

С этим председатель областной думы согласился. Для того, чтобы режим АУСН заработал с 1 января, решение необходимо принять в текущем году.

Антон Голицын