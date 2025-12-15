В приемной президента зафиксировали рост обращений по вопросам военных

В третьем квартале 2025 года в приемную президента России поступило 140,9 тыс. обращений (не считая выделяемых в отдельные категории «запросов информации» и «сообщений»). Из них в устной форме были высказаны 7%, остальные пришли в виде электронного документа (65%) и в письменном формате (28%).

Чаще всего в обращениях встречались вопросы, связанные с медицинским освидетельствованием и проведением военно-врачебной экспертизы (2922 раза — на 7% больше, чем в третьем квартале 2024 года), социальной защитой родственников погибших и умерших военнослужащих (2477, +10,6%), правовой и социальной защитой уволенных военнослужащих и членов их семей (2307, +138%). Кроме того, в пятерку самых популярных (см. график) вошли вопросы возбуждения уголовных дел (1993, +20,5%) и гуманного отношения к животным (1418, +208,9%).

В последние два месяца в списке наиболее волнующих людей проблем появлялись и другие темы. Так, по итогам октября в топ-10 вошли вопросы медицинского образования (6-е место), образовательных стандартов и требований к образовательному процессу (4-е место), а также рассматриваемых федеральных законов (3-е место). А в ноябре в десятку попали проблемы, связанные с предоставлением доступа к интернету (9-е место), расходами региональных бюджетов (8-е место) и условиями ведения предпринимательской деятельности (5-е место).