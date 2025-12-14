На капитальный ремонт дороги от Ибреси до Кудеиха и от Чебоксар до Сурского в Чувашской Республике выделили более 834 млн рублей. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ремонт двух дорог в Чувашии направят 834 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ На ремонт двух дорог в Чувашии направят 834 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самую крупную сумму — 562,9 млн рублей — направят на ремонт участка дороги «Ибреси — Березовка — Кудеиха». Подрядчику предстоит выполнить ремонт полотна, укладку асфальта, обустройство труб, барьеров, дорожных знаков и разметки. Работы пройдут в два этапа с технологическим перерывом зимой: с 1 июня 2026 года по 31 октября 2027 года.

На ремонт трассы «Чебоксары — Сурское» до границы с Ульяновской областью направят в общей сложности 271,1 млн рублей. Эта сумма распределена между двумя контрактами на одном и том же участке. Работы также разделены на два этапа и запланированы на летние периоды 2026 и 2027 годов.

Влас Северин