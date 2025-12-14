Программа поддержки современных композиторов «Русская музыка 2.0» в шестой раз представила лауреатов. Пять новейших сочинений в Доме культуры «ГЭС-2» исполнил Московский ансамбль современной музыки под управлением Федора Леднева. На концерте побывал Илья Овчинников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый концертный успех новых подопечных «Русской музыки 2.0» оказался в руках дирижера Федора Леднева

«Русская музыка 2.0» была задумана для «развития и популяризации современной отечественной композиторской школы» вне зависимости от места проживания авторов: пятеро нынешних лауреатов обитают в России, Белоруссии, Франции, Швейцарии, Японии. Каждый представил по сочинению для ансамбля и электроники: партнером программы выступила «Лаборатория Культура» МФТИ — Физтеха, где накануне концерта прошла открытая репетиция. В числе партнеров «Русской музыки 2.0» прежде бывали фестиваль «Территория», Московская филармония, Московский музей современного искусства, Школа перспективных исследований Тюменского университета и даже Бакинское общество современной музыки.

Соответственно, каждый год менялась и площадка концерта лауреатов: Центр имени Мейерхольда, Зал Чайковского (единственный симфонический вечер в истории программы), «Гараж», Тюменский технопарк, Международный центр мугама в Баку, наконец, «ГЭС-2». Менялось столь многое, что даже удивительно, как «Русская музыка 2.0» продолжает не просто жить, но и определять лауреатов, с самого начала в 2020-м не пропустив ни года. Их выбирает экспертный совет, под кураторством Дмитрия Ренанского объединяющий критиков, исполнителей, композиторов. Бывал экспертом программы и Федор Леднев, под чьим управлением неоднократно проходил итоговый вечер премьер. «Я даю возможность прозвучать любой партитуре, даже если она мне не очень нравится,— говорил он в интервью Ярославу Тимофееву, ведущему нынешнего концерта.— Когда она попадает ко мне на стол, подключается такой параметр, как профессиональная любовь».

Действительно, без любви невозможно раскрыть слух навстречу новой музыке пяти композиторов, особенно если с некоторыми знакомишься впервые. Начали с младшего: 26-летний Артем Цёсь, уроженец Бреста, ныне москвич, представил десятиминутную пьесу «Песни метро».

Партия электроники основана на звуках московской подземки, в конфликт и контакт с которыми вступает ансамбль. Сочинение наполнено духом не столько движения, сколько борьбы, словно лирический герой стремится из метро вырваться.

Впрочем, многое определяется названием и вступлением ведущего — зовись произведение, например, «Ту-134», в нем можно было бы услышать визг турбин и стремление взлететь.

Старший — 43-летний москвич Николай Хруст, живущий во Франции. До недавних пор важная фигура столичного мира современной музыки, на концертах которой его нельзя было не встретить в зале, за сценой или за пультом колдующим над живой электроникой. Можно бы отнести его сочинение к жанру инструментального театра: солисты периодически перемещаются по сцене, а целых три исполнителя на клавишных уже сами по себе смотрятся эффектно,— однако это не самоцель. Как объяснил ведущий, синтезаторы улавливают и препарируют звуки рояля и других инструментов; но на слух это практически не считывается, если вы не специалист по электроакустике. Название «Concerto grosso», вероятно, отсылает не столько к Вивальди и Генделю, сколько к экспериментам Шнитке, но пьеса имеет с ними мало общего — разве что в эпизоде, где духовые «смеются» над солирующим фортепиано.

И концертность, и взаимодействие инструментов с электроникой гораздо заметнее в сочинении «Mi(e)rrors» Леонида Зволинского; выпускник Московской консерватории, последние восемь лет он живет и работает в Японии, ему чуть меньше 40. В профессиональной ли любви дело или, напротив, в беспомощности, но слов для «Mi(e)rrors» практически не найти: начав слушать, увлекаешься настолько, что удается опомниться, лишь когда активное концертирование сменяется затишьем.

В этот момент замечаешь детали — например, как Михаил Дубов играет на струнах рояля, а электроника имитирует пение птиц,— но важны не они, а идеально складывающееся целое. Для многих — наиболее убедительный номер вечера.

Еще два автора родом из девяностых; произведение Лизаветы Лобан, представляющей Белоруссию, называется «Трен по бледному стыду». Напомнив о жанре трена — погребальной песни, ведущий уточнил, что автор стыдится своего guilty pleasure — любви к поп-музыке, и предложил услышать «Трен» как «колыбельную стыду». В ее начале слышны почти всамделишные мажор и минор, из которых может соткаться странный блюз — неожиданно, но совершенно естественно, и даже дирижер начнет пританцовывать за пультом; второй из лучших номеров концерта. Финальная «Ultra» петербуржца Сергея Леонова, живущего в Женеве, впечатлила компактностью — семь минут — и составом из четырех духовых и синтезатора. Здесь доминировала электроника, оттеснявшая инструменты на второй план, и ее ритмичные «выстрелы» воспринимались органично, будто кто-то сказал: «А теперь — дискотека».