По карбамидовским каналам

Россия, еще недавно бывшая единственным крупным экспортером азотных удобрений в США, не подпавшим под американские пошлины, успела существенно нарастить долю на этом рынке, заняв 35% в импорте. Но смягчение Белым домом заградительных мер может обострить конкуренцию с другими странами-экспортерами, например, Алжиром и Нигерией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Россия стала крупнейшим поставщиком карбамида в США по итогам января—августа, нарастив экспорт на 31% год к году, до более чем 1,5 млн тонн, сказано в материалах Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Общий импорт США за этот период вырос только на 3%. Доля РФ в поставках карбамида в США в результате достигла 35%, у ближайшего конкурента — Катара — показатель составил 19%, у Алжира — 10%.

В ЦЦИ объясняют результаты тем, что РФ не подпала под повышенные импортные пошлины в 15–30%, которые США в апреле ввели в отношении основных экспортеров азотных удобрений.

Кроме того, производителям РФ пришлось искать новые точки сбыта продукции, которая ранее поставлялась в Европу (около 15% всего экспорта), и в этой ситуации США стали одной из перспективных точек продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Европа, которая постепенно закрывает свой рынок для российских производителей, в 2025 году столкнулась с довольно выраженным дефицитом импорта, указывает эксперт ЦЦИ Александра Петрова. По данным Центра, перед введением дополнительных пошлин на российские удобрения с 1 июля 2025 года ЕС нарастил закупки в июне на 26%, до 275 тыс. тонн. В последующие месяцы показатель опустился ниже 50 тыс. тонн. По мнению Александры Петровой, в перспективе выпавшие российские объемы будут замещать поставщики из Северной Африки и с Ближнего Востока, а внутреннее производство не сможет покрыть эти потребности из-за высокой себестоимости. Так, затраты на выпуск карбамида в ЕС в три раза превышают российские.

Еще один рынок, на который Россия делает большую ставку,— Индия, традиционно крупнейший в мире потребитель удобрений. Снижение собственного производства в 2025 году (на 5% за девять месяцев) и активный рост спроса подтолкнули страну к увеличению общего импорта карбамида на 63% за девять месяцев, отмечают в ЦЦИ. В Российской ассоциации производителей удобрений прогнозируют, что по итогам года РФ окажется на первом месте среди поставщиков удобрений в Индию, направив до 5,5 млн тонн. За девять месяцев 2025 года экспорт вырос на 40% год к году, а доля российских удобрений в импорте Индией достигла 26%.

По оценкам Всемирного банка, средняя стоимость карбамида в ноябре в мире выросла на 4%, до $409,3 за тонну, но в прежние месяцы цены превышали $500 за тонну.

Трейдер, опрошенный S&P Global, оценил стоимость этого удобрения на американском рынке в $365–370 с поставкой в январе в порт Нового Орлеана. По словам госпожи Петровой, после возвращения КНР на глобальный рынок к осени цены на карбамид скорректировались, но не так критично, как опасались участники рынки. «Этому способствовали большой дефицит азотных удобрений на мировом рынке и высокий спрос, особенно со стороны Индии»,— поясняет она. По итогам девяти месяцев Китай увеличил выпуск карбамида на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а экспорт из страны взлетел более чем в десять раз, превысив 2,7 млн тонн.

В перспективе, указывают участники рынка, котировки основных видов удобрений и направления российского экспорта будут во многом зависеть от таможенной и торговой политики в крупнейших странах-поставщиках и импортерах. В частности, повысить конкуренцию за американский рынок может освобождение части азотных удобрений, включая карбамид, от новых пошлин с 13 ноября. В S&P Global со ссылкой на трейдеров отмечают, что это грозит ростом конкуренции РФ на рынке США с Алжиром и Нигерией и в краткосрочной перспективе — избытком предложения карбамида. Снятие пошлин, вероятно, простимулирует новый спрос, но не ранее первого квартала 2026 года, сообщил один из трейдеров. В NEFT Research добавляют, что поставки российских удобрений в США могут и возрасти при увеличении пошлин на химическую продукцию из Канады. О таком варианте на прошлой неделе предупреждал президент США Дональд Трамп.

В то же время повлиять на структуру экспорта может снятие санкций с белорусских калийных удобрений, о чем 13 декабря заявил специальный посланник США по Белоруссии Джон Коул по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ограничения действовали с августа 2021 года. Национальная калийная компания «Беларуськалий» до введения западных санкций экспортировала 10–11 млн тонн хлористого калия в год, занимая более 20% в мировом экспорте. Сейчас страна поставляет свою химическую продукцию в основном через российские порты.

Ольга Мордюшенко